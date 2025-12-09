स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले वेंकटेश अय्यर एक बार फिर लाइमलाइट में हैं। KKR के नए हेड कोच अभिषेक ने उनके शुरुआती दिनों से जुड़ा एक ऐसा किस्सा साझा किया है, जिसने फैंस को चौंका दिया है। नायर के मुताबिक, अय्यर ने जब पहली बार KKR ट्रायल में हिस्सा लिया था, तब उनका एटीट्यूड और आत्मविश्वास इतना अलग था कि वह उसी दिन उनकी नजरों में चढ़ गए थे।

ट्रायल डे: एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा

अभिषेक नायर ने एक शो पर बताया, 'पहले दिन वह मैदान पर आए… आत्मविश्वास से भरपूर। उन्होंने खूब अच्छा खेला लेकिन एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि वह किसी को इंप्रेस करने नहीं आए, बस खेल दिखाने आए हैं।' नायर ने कहा कि अय्यर में एक ऐसा स्वैग था, जो आमतौर पर सिर्फ अनुभवी खिलाड़ियों में दिखाई देता है। उसी एटीट्यूड ने उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग कर दिया।

IPL में सबसे महंगे भारतीयों में शामिल

IPL 2024 मेगा ऑक्शन में KKR ने वेंकटेश अय्यर को भारी-भरकम ₹23.75 करोड़ में खरीदा था। इस कीमत के साथ वह उस सीज़न के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए। अब IPL 2026 मिनी ऑक्शन में भी उन्होंने ₹2 करोड़ बेस प्राइस रखा है—जो उनके आत्मविश्वास और मार्केट वैल्यू को दर्शाता है।

ट्रायल डे: मैं आखिरी ओवर डालूंगा

ट्रायल के दूसरे दिन का किस्सा नायर आज तक नहीं भूल पाए। एक गेंदबाज को अंतिम ओवर से पहले क्रैंप हुआ, तभी बाउंड्री से आवाज आई— “मैं डालूंगा… मुझे दीजिए अंतिम ओवर!”

नायर बताते हैं: 'उन्हें ओवर दिया गया, उन्होंने 18 रन दे दिए। लेकिन जिस हिम्मत और हौसले से उन्होंने जिम्मेदारी ली, उसी ने मुझे उन्हें चुनने पर मजबूर किया। वह हार से नहीं डरता था—यह क्वालिटी कम खिलाड़ियों में आती है।'

अय्यर का IPL 2021: ड्रीम डेब्यू सीजन

वेंकटेश अय्यर ने IPL 2021 में सिर्फ 10 मैचों में ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा: 370 रन, 4 हाफ-सेंचुरी, 3 विकेट, और स्ट्राइक रेट लगभग 130+ कई विशेषज्ञों ने उस सीज़न को “अय्यर स्टॉर्म” कहा था।

वर्तमान फॉर्म: SMAT 2025 में चल रहा है संघर्ष

अच्छे IPL रिकॉर्ड के बावजूद वह घरेलू सीज़न में संघर्ष कर रहे हैं:

बैटिंग – 7 मैच, 111 रन, औसत 22.20, स्ट्राइक रेट 103.73, उनका हाई स्कोर 55* बिहार के खिलाफ आया।

बॉलिंग – 6 पारियां, सिर्फ 2 विकेट

KKR फिर बड़ा दांव लगाएगी या नहीं?

SMAT में खराब फॉर्म के बावजूद यह बात तय है कि अय्यर का ब्रांड वैल्यू और पिछले IPL प्रदर्शन को कोई टीम नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। कुछ फ्रेंचाइज़ी उन्हें एक मैच-विनर के रूप में देखती हैं, जो किसी भी दिन गेम का मोमेंटम एक ओवर या एक ओवर में बदल सकता है।