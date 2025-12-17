स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 नीलामी ने कई चौंकाने वाले मोड़ दिखाए, लेकिन पृथ्वी शॉ की दिल्ली कैपिटल्स (DC) में वापसी सबसे भावनात्मक पल रहा। सात सीजन तक DC का हिस्सा रहने के बाद रिलीज हुए शॉ को पिछली नीलामी में खरीदार नहीं मिला था। इस बार भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरी एक्सीलरेटेड राउंड में किस्मत ने साथ दिया। 75 लाख रुपए की डील के साथ शॉ ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी में वापसी की और इस ‘घर वापसी’ पर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की।

अबू धाबी नीलामी में आखिरी पल का ट्विस्ट

मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुई IPL 2026 नीलामी में पृथ्वी शॉ को मुख्य ऑक्शन राउंड में जगह नहीं मिली। उनका नाम एक्सीलरेटेड प्रोसेस तक गया, जहां अंतिम राउंड में चुने गए 11 खिलाड़ियों में वे शामिल थे। ठीक उसी समय दिल्ली कैपिटल्स ने 75 लाख रुपए की बोली लगाकर शॉ को वापस अपने खेमे में शामिल कर लिया। यह पल शॉ के करियर के लिए राहत और उम्मीद दोनों लेकर आया।

इंस्टाग्राम पर भावुक संदेश

नीलामी के तुरंत बाद पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक छोटी लेकिन भावनात्मक लाइन लिखी “अपने परिवार में वापस।” यह संदेश साफ दिखाता है कि DC के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही गहरा रहा है।

दिल्ली कैपिटल्स के साथ शॉ का सफर

2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत के बाद दिल्ली ने पृथ्वी शॉ को 1.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। बतौर कप्तान टीम को खिताब दिलाने वाले शॉ से बड़ी उम्मीदें थीं। DC के लिए सात सीजन में उन्होंने 79 मैच खेले और 1892 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 23.5 रहा और उन्होंने 14 अर्धशतक लगाए। हालांकि, निरंतरता की कमी और फॉर्म में उतार-चढ़ाव के कारण 2025 की मेगा नीलामी से पहले उन्हें रिलीज़ कर दिया गया।

रिलीज के बाद का दौर और बड़ा फैसला

DC से बाहर होने के बाद शॉ के करियर पर सवाल उठे। टीम के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने तब कहा था कि शॉ को खुद को बदलने के लिए IPL से बाहर बैठना ज़रूरी था। घरेलू क्रिकेट में एक नई शुरुआत की तलाश में शॉ ने मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र की ओर रुख किया। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह लय कायम नहीं रख सके। सात मैचों में 183 रन, 26 का औसत और 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट आंकड़े उम्मीद तो दिखाते हैं, लेकिन निरंतरता अभी भी चुनौती बनी हुई है।