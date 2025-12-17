स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 नीलामी में पृथ्वी शॉ की दिल्ली कैपिटल्स (DC) में वापसी को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन अब फ्रेंचाइजी के को-ओनर (सह मालिक) किरण कुमार ग्रांधी ने इस फैसले के पीछे की सोच साफ कर दी है। कभी भारतीय क्रिकेट का सबसे चमकता सितारा माने जाने वाले शॉ पिछले सीजन में अनसोल्ड रह गए थे। ऐसे में DC का आखिरी पल में उन्हें वापस लाना सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक फैसला भी माना जा रहा है। ग्रांधी के मुताबिक यह शॉ के लिए खुद को दोबारा साबित करने का सुनहरा मौका है।

2018 से शुरू हुआ था दिल्ली और शॉ का रिश्ता

पृथ्वी शॉ को दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बार 2018 में खरीदा था, जब उन्होंने भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताकर कप्तान के तौर पर सुर्खियां बटोरी थीं। उस समय शॉ को भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा था। DC के साथ अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने सात सीज़न खेले और टीम के लिए अहम पारियां खेलीं। 79 मैचों में 1892 रन ये आंकड़े बताते हैं कि शॉ ने दिल्ली के लिए योगदान दिया, हालांकि उनसे उम्मीदें इससे कहीं ज़्यादा थीं।

गिरावट का दौर और अनसोल्ड रहना

2025 की मेगा नीलामी से पहले DC ने शॉ को रिलीज़ कर दिया। इसके बाद उनका करियर मुश्किल दौर से गुजरा। बेस प्राइस 75 लाख रुपए होने के बावजूद IPL 2025 ऑक्शन में किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन पर बोली नहीं लगाई। IPL 2026 की नीलामी में भी हालात शुरू में नहीं बदले। मेन ड्रॉ में शॉ अनसोल्ड रहे और एक्सीलरेटेड प्रोसेस में भी कई बार नजरअंदाज़ किए गए। आखिरकार, आख़िरी स्टेज पर दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें बेस प्राइस पर वापस लाने का फैसला किया।

ग्रांधी का भरोसा : यह दूसरा मौका है

ऑक्शन के बाद किरण कुमार ग्रांधी ने स्पष्ट कहा कि DC शॉ की काबिलियत को अब भी मानती है। उनके मुताबिक हर खिलाड़ी के करियर में उतार-चढ़ाव आते हैं और यह शॉ के लिए दमदार वापसी का मौका है। ग्रांधी ने कहा कि फ्रेंचाइज़ी इसे शॉ के लिए “दूसरा मौका” मानती है और उन्हें उम्मीद है कि वह इस अवसर को गंभीरता से लेंगे, जिम्मेदारी दिखाएंगे और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे।

IPL 2026 ऑक्शन में DC की रणनीति

ग्रांधी ने यह भी बताया कि DC नीलामी में एक स्पष्ट योजना के साथ उतरी थी। फ्रेंचाइजी ने अनुभव और युवा टैलेंट का संतुलन बनाने पर ध्यान दिया। डेविड मिलर और बेन डकेट जैसे अनुभवी विदेशी बल्लेबाज़ों को टीम में जोड़कर बल्लेबाज़ी को मज़बूती मिली। वहीं, युवा प्रतिभा के तौर पर साहिल पारख पर भरोसा जताया गया। सबसे बड़ी घरेलू खरीद जम्मू-कश्मीर के ऑलराउंडर औकिब नबी डार रहे, जिन्हें 8.4 करोड़ रुपये में शामिल किया गया।