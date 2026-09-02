मुंबई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अधिकारियों की गुरुवार को एक अहम बैठक होगी। बैठक का कोई तय एजेंडा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसमें भारतीय टीम के हालिया प्रदर्शन ब्रिटेन और श्रीलंका में हुए मैचों की समीक्षा होने की उम्मीद है।

कल होने वाली इस बैठक में मुख्य कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण शामिल होंगे। BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया बैठक बुलाएंगे और वह इसकी अध्यक्षता करेंगे। सभी के व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने की उम्मीद है। भारत के कप्तान शुभमन गिल (टेस्ट और वनडे) और श्रेयस अय्यर (टी-20) भी बैठक के दौरान जुड़ सकते हैं।

समीक्षा का मुख्य केंद्र भारतीय टीम का हालिया प्रदर्शन होगा, खासकर आयरलैंड और इंग्लैंड में, सफेंद टीमों को मेजबान टीम के हाथों बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारतीय टीम आयरलैंड और इंग्लैंड में खेले गए छह टी-20 मैचों में से एक भी नहीं जीत पाई।