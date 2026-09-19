नई दिल्ली: एशियाई खेल 2026 के लिए जापान रवाना होने से पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सामने किट को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को अभी भी सही साइज की कुछ किट का इंतजार है। भारतीय टीम रविवार तड़के राष्ट्रीय राजधानी से जापान के लिए रवाना होने वाली है।

BCCI और IOA के बीच हुई बातचीत

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों की जर्सी को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के किट उपलब्ध कराने वाले जेएसडब्ल्यू इंस्पायर के बीच बातचीत हुई है। किट के साइज को लेकर सामने आई समस्या को अब काफी हद तक सुलझा लिया गया है।

IOA के एक सूत्र ने बताया, "क्रिकेटरों की पोशाक के साइज में कुछ समस्या थी, जिसे काफी हद तक ठीक कर लिया गया है। कुछ किटें बची हैं और उन्हें जल्द ही टीम को भेज दिया जाएगा।"

खिलाड़ियों को दो अलग-अलग किट पहननी होंगी

भारतीय खिलाड़ियों को एशियाई खेलों के दौरान दो अलग-अलग तरह की पोशाक की जरूरत होगी। 22 सितंबर को जापान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी अपनी नियमित टीम किट पहनेंगे।

इसके बाद 28 सितंबर से शुरू होने वाली एशियाई खेलों की क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय टीम को एशियाई खेलों की आधिकारिक पोशाक पहननी होगी। IOA के सूत्र के मुताबिक, दो अलग-अलग पोशाक की जरूरत होने के कारण भी किट से जुड़ी समस्या सामने आई हो सकती है।

सूत्र ने कहा, "खिलाड़ियों को दो अलग-अलग पोशाक की जरूरत है, एक द्विपक्षीय मैचों के लिए और दूसरी एशियाई खेलों के लिए, इसलिए ऐसा हुआ होगा।"

नागोया में होटल को लेकर भी हुई परेशानी

किट के अलावा जापान के नागोया में भारतीय खिलाड़ियों के आवास को लेकर भी समस्या सामने आई है। अन्य भारतीय खिलाड़ियों को आवास मिलने में देरी को देखते हुए BCCI ने पुरुष क्रिकेट टीम के लिए खुद होटल की व्यवस्था करने का फैसला किया है।

इसके विपरीत भारतीय महिला क्रिकेट टीम को IOA की ओर से उपलब्ध कराए गए आवास में ही ठहराया गया है और महिला टीम के रहने की व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी नहीं आई।

पुरुष टीम के कमरों में किट रखने तक की जगह नहीं

एक सूत्र ने बताया कि पुरुष टीम के लिए आयोजकों की ओर से जो कमरे उपलब्ध कराए गए थे, उनमें खिलाड़ियों के किट बैग रखने तक के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। इसी वजह से BCCI ने अपने स्तर पर होटल की व्यवस्था की।

सूत्र ने कहा, "महिला टीम के ठहरने की व्यवस्था में किसी तरह की समस्या नहीं आई। आयोजकों ने पुरुष टीम के लिए जो कमरे उपलब्ध कराए, उनमें किट बैग रखने की भी जगह नहीं थी। वहां ज्यादा बड़े होटल नहीं हैं, लेकिन BCCI ने जापान रवाना होने से कुछ समय पहले ही अपने स्तर पर व्यवस्था कर ली थी।"

खिलाड़ियों को आवास के लिए करना पड़ा घंटों इंतजार

एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले कुछ भारतीय खिलाड़ियों को अपने आवंटित आवास तक पहुंचने से पहले घंटों इंतजार करना पड़ा। इस बार एशियाई खेलों में पारंपरिक खेल गांव की व्यवस्था नहीं की गई है।

खिलाड़ियों के ठहरने के लिए अलग-अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ खिलाड़ियों को क्रूज जहाजों, कंटेनरों और होटलों में ठहराया जा रहा है।

22 सितंबर को जापान के खिलाफ टी20I

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशियाई खेलों की क्रिकेट प्रतियोगिता से पहले 22 सितंबर को जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। इस मुकाबले में टीम अपनी नियमित भारतीय क्रिकेट किट में मैदान पर उतरेगी।

इसके बाद 28 सितंबर से एशियाई खेलों की आधिकारिक क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होगी, जिसमें भारतीय टीम एशियाई खेलों की निर्धारित पोशाक में नजर आएगी।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरेगी टीम

एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। टीम रविवार तड़के नई दिल्ली से जापान के लिए रवाना होगी। किट से जुड़ी बाकी समस्या को जल्द सुलझाकर खिलाड़ियों को बची हुई किट उपलब्ध कराने की तैयारी है।