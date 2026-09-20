नई दिल्ली: एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान पहुंची भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की जर्सी को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। भारतीय टीम 22 सितंबर को जापान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टी20 मुकाबले में अपनी नियमित BCCI जर्सी में मैदान पर उतरेगी। वहीं, एशियन गेम्स के आधिकारिक मुकाबलों के दौरान टीम ऑफिशियल एशियन गेम्स किट पहनेगी। किट से जुड़ी साइज की समस्या को अब सुलझा लिया गया है और खिलाड़ियों को उनकी आधिकारिक किट मिल चुकी है।

जर्सी को लेकर खत्म हुआ सस्पेंस

जापान रवाना होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की एशियन गेम्स जर्सी को लेकर समस्या सामने आई थी। दरअसल, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के किट पार्टनर JSW Inspire की ओर से उपलब्ध कराई गई आधिकारिक एशियन गेम्स किट के कुछ खिलाड़ियों के साइज के अनुसार फिट नहीं होने की बात सामने आई थी। इस मामले को लेकर BCCI और किट सप्लायर के बीच टीम के जापान रवाना होने से पहले लगातार बातचीत हुई थी। अब इस समस्या का समाधान कर लिया गया है।

22 सितंबर को BCCI जर्सी में खेलेगी टीम इंडिया

युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से पुष्टि किए जाने के बाद साफ हो गया है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 22 सितंबर को जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 मुकाबले में अपनी नियमित BCCI जर्सी पहनकर खेलेगी।

मंत्रालय के सूत्रों ने ANI को बताया कि टीम को एशियन गेम्स के बाकी मुकाबलों के लिए आधिकारिक किट मिल चुकी है। जापान के खिलाफ होने वाला मुकाबला एशियन गेम्स की आधिकारिक प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अलग फ्रेंडली मैच है। इसी वजह से भारतीय टीम इसमें BCCI के नियमित रंगों वाली जर्सी में नजर आएगी।

एशियन गेम्स के मुकाबलों में पहनेगी आधिकारिक किट

22 सितंबर के मुकाबले के बाद भारतीय टीम जब एशियन गेम्स की आधिकारिक क्रिकेट प्रतियोगिता में उतरेगी, तब खिलाड़ियों को आधिकारिक एशियन गेम्स किट पहननी होगी। भारत एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का डिफेंडिंग चैंपियन है। पिछली बार 2023 में हांगझोउ में हुए एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इस बार भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम की नजरें खिताब बरकरार रखने पर होंगी।

साइज की समस्या के कारण हुई थी परेशानी

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ खिलाड़ियों की जर्सी में साइज से जुड़ी समस्या थी। बाद में कुछ जर्सियों में सुधार कर दिया गया, जबकि बाकी खिलाड़ियों को अपनी फिटिंग के मुताबिक किट मिलने का इंतजार था। अब मंत्रालय की ओर से किट विवाद सुलझने की पुष्टि के बाद भारतीय टीम के लिए यह मामला खत्म हो गया है। खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के लिए जरूरी आधिकारिक किट उपलब्ध करा दी गई है।

एशियन गेम्स में 28 सितंबर से शुरू होगा भारत का अभियान

एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची-नागोया में किया जा रहा है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत सीधे क्वार्टरफाइनल चरण से करेगी। भारत का पहला आधिकारिक एशियन गेम्स मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। इससे पहले 22 सितंबर को जापान के खिलाफ होने वाला मुकाबला टीम के लिए तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।

जापान के खिलाफ मुकाबले का खास महत्व

भारत और जापान के बीच 22 सितंबर को होने वाला टी20 मुकाबला दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भी खेला जा रहा है। यह मुकाबला एशियन गेम्स की आधिकारिक प्रतियोगिता से अलग होगा। इसके बाद भारतीय टीम का पूरा फोकस एशियन गेम्स के क्वार्टरफाइनल मुकाबले पर होगा।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया

एशियन गेम्स के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है। जर्सी से जुड़ी समस्या सुलझने के बाद अब टीम के पास अपनी तैयारी पर ध्यान देने का मौका है। भारतीय टीम 22 सितंबर के फ्रेंडली मुकाबले और 28 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स के नॉकआउट मुकाबलों के लिए तैयारी करेगी।