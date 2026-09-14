नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड आठवीं बार टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीती। हालांकि, खिताबी जीत के बाद ट्रॉफी लेने से इनकार करने के कारण पुरस्कार समारोह चर्चा का विषय बन गया।

भारत ने एक बार फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। यह घटना दुबई में हुए पुरुष एशिया कप के दौरान सामने आए विवाद की याद दिलाती है, जब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने भी नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं की थी।

लगभग एक घंटे तक चला पुरस्कार समारोह

भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल के बाद पुरस्कार समारोह में करीब एक घंटे की देरी हुई। मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने के लिए पोडियम पर इंतजार करते रहे, लेकिन बाद में वह अचानक स्टेडियम से चले गए। नकवी ने श्रीलंका की टीम को उपविजेता चेक सौंपा। वहीं, भारतीय महिला टीम ने ट्रॉफी के बिना ही मैदान के एक तरफ अपनी जीत का जश्न मनाया। इस दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी टीम के साथ मौजूद थे।

BCCI ने रखे थे दो वैकल्पिक प्रस्ताव

खास बातचीत में BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि, BCCI की ओर से इस गतिरोध को खत्म करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया था।सैकिया के मुताबिक, पहला प्रस्ताव यह था कि ACC के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपें। BCCI ने यह विकल्प इसलिए सुझाया था, ताकि पुरस्कार समारोह पूरा हो सके और टीम को ट्रॉफी भी मिल जाए।

नकवी ने दोनों प्रस्ताव ठुकराए

पहले प्रस्ताव के अलावा एक दूसरा विकल्प भी रखा गया था। इसके तहत हाल की परंपरा के अनुसार विजेता बोर्ड का कोई प्रतिनिधि भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंप सकता था। BCCI ने इस व्यवस्था के तहत भी समाधान निकालने की कोशिश की। हालांकि, मोहसिन नकवी दोनों विकल्पों पर सहमत नहीं हुए। वह अपनी स्थिति पर कायम रहे। इसके बाद भारतीय टीम ने भी अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया और अंततः ट्रॉफी स्वीकार नहीं की।

सैकिया ने बताई भारत के रुख की वजह

देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि भारतीय टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के पक्ष में नहीं थी। BCCI की ओर से वैकल्पिक रास्ते सुझाए गए, लेकिन सहमति नहीं बनने के कारण पुरस्कार समारोह विवाद में बदल गया। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत और पाकिस्तान क्रिकेट प्रशासन के बीच जारी तनाव को एक बार फिर सामने ला दिया है। खासकर ट्रॉफी प्रेजेंटेशन को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अब सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगे हैं।

इंटरनेट पर छाया ट्रॉफी विवाद

भारत के ट्रॉफी स्वीकार नहीं करने का वीडियो और पुरस्कार समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं। क्रिकेट प्रशंसकों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार क्यों किया और समारोह में वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं बन सकी। BCCI सचिव के इस खुलासे से अब यह स्पष्ट हुआ है कि भारतीय पक्ष ने समारोह को पूरा करने के लिए विकल्प दिए थे, लेकिन उन पर सहमति नहीं बन पाई।

पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर

महिला एशिया कप में पाकिस्तान की टीम भी भारत के खिलाफ हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया। पाकिस्तान की पूरी टीम 18.1 ओवर में सिर्फ 55 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इसके बाद भारत ने बेहद आसानी से लक्ष्य हासिल करते हुए सात विकेट से जीत दर्ज की और टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। अंततः भारत ने श्रीलंका को हराकर रिकॉर्ड आठवां महिला एशिया कप खिताब जीत लिया।