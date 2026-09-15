नई दिल्ली: भारत ने श्रीलंका को हराकर रिकॉर्ड आठवीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता, लेकिन जीत के बाद ट्रॉफी समारोह विवादों में आ गया। भारतीय महिला टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

हालांकि, नकवी ने भारतीय टीम के इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अब BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया है कि इस पूरे मामले पर नकवी की प्रतिक्रिया कैसी थी।

BCCI ने पहले ही ले लिया था सामूहिक फैसला

राजीव शुक्ला के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर पहले ही आपस में चर्चा कर ली थी। इसके बाद टीम को फैसले की जानकारी दे दी गई थी। PTI के हवाले से शुक्ला ने कहा, 'हमने इस मामले पर आपस में चर्चा की और फैसला किया कि हम उनसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा सामूहिक निर्णय था।'

उन्होंने आगे मोहसिन नकवी की प्रतिक्रिया के बारे में बताया, 'उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हमने अपनी टीम को इस बारे में जानकारी दे दी थी। उन्होंने जिसे ट्रॉफी देनी थी, उसे दी और फिर वहां से चले गए।'

ट्रॉफी समारोह में करीब एक घंटे की देरी

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ट्रॉफी समारोह लगभग एक घंटे की देरी से शुरू हुआ। इस दौरान मोहसिन नकवी पोडियम पर मौजूद रहे, लेकिन बाद में वह अचानक वहां से चले गए। नकवी ने श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू को उपविजेता टीम का चेक सौंपा। इसके बाद वह कुछ ही समय में स्टेडियम से बाहर चले गए।

श्रीलंका को दिया उपविजेता का चेक

मोहसिन नकवी ने समारोह के दौरान श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू को उपविजेता टीम का चेक दिया। हालांकि, भारतीय टीम की ओर से विजेता ट्रॉफी स्वीकार करने के लिए कोई खिलाड़ी आगे नहीं आया। भारतीय महिला टीम ने मैदान के किनारे ही अपनी जीत का जश्न मनाया। इस दौरान ट्रॉफी समारोह का यह घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया।

पुरुष एशिया कप 2025 में भी हुआ था ऐसा विवाद

यह पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय टीम ने ACC अध्यक्ष से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार किया हो। पुरुष एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान भी ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला था। इस तरह लगातार दूसरे एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम ने भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच ACC अध्यक्ष से ट्रॉफी स्वीकार नहीं की।

मोहसिन नकवी की दोहरी भूमिका

मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक एवं क्रिकेट संबंधों के संदर्भ में उनकी भूमिका लगातार चर्चा में रहती है। महिला एशिया कप के फाइनल में ट्रॉफी समारोह से जुड़ा विवाद भी इसी व्यापक तनाव के बीच सामने आया।

भारत ने जीता रिकॉर्ड आठवां एशिया कप खिताब

भारतीय महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप का आठवां खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा और मजबूत किया। हालांकि, मैदान पर मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद ट्रॉफी समारोह का विवाद सुर्खियों में छा गया। BCCI के बयान से यह स्पष्ट हुआ कि ट्रॉफी स्वीकार न करने का फैसला अचानक नहीं, बल्कि पहले से लिया गया सामूहिक निर्णय था।