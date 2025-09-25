Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई में खेले गए सुपर-4 मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। इस जीत के साथ भारत टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली पहली टीम बन गई, वहीं श्रीलंका का सफर यहीं समाप्त हो गया। अब गुरुवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाला मैच तय करेगा कि दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन होगी। 

अभिषेक का धमाका, गेंदबाजों ने किया कमाल 

भारत की जीत में युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 37 गेंदों पर 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली और टीम को 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 तक पहुंचाया। जवाब में, भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश की बल्लेबाजी लाइन-अप को बिखेर दिया। कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने दो-दो विकेट लिए। बांग्लादेश की टीम 127 रनों पर ऑलआउट हो गई। 

पाकिस्तान और बांग्लादेश की किस्मत दांव पर 

भारत की जीत के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सुपर-4 मुकाबला ‘नॉकआउट’ जैसा बन गया है। सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम जीत दर्ज करती है तो उनके 4 अंक हो जाएंगे और वे फाइनल में पहुंच जाएंगे। बांग्लादेश के पास भी बराबर का मौका है, पाकिस्तान पर जीत उन्हें भी सीधे फाइनल में पहुंचा देगी।

कप्तान जाकिर अली का बयान 

बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान जाकिर अली ने मैच के बाद कहा, 'यह काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन मैं खिलाड़ियों की तैयारी की सराहना करता हूं। दस ओवर के बाद हमने तालमेल बैठाया और इस मैच से बहुत कुछ सीखा। कल पाकिस्तान के खिलाफ हमारा अहम मुकाबला है। हम जानते हैं कि जीत मिले तो फाइनल खेल सकते हैं। हमारा लक्ष्य अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा।' 