ढाका: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा भारत से बाहर मैच कराने के अनुरोध पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अपना रुख साफ कर दिया है। ICC ने स्पष्ट किया है कि वह टूर्नामेंट के दौरान बांग्लादेश टीम की भारत में सुरक्षित और निर्बाध भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर BCB के साथ मिलकर काम करेगा।

मैच शिफ्ट करने के अनुरोध पर ICC का रुख

BCB ने अपने बयान में बताया कि ICC ने भारत में सुरक्षा को लेकर उठाई गई चिंताओं और मैचों को भारत से बाहर कराने के अनुरोध पर औपचारिक रूप से जवाब दिया है। BCB के अनुसार, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को भारत में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर जताई गई चिंताओं तथा मैच स्थानांतरण के अनुरोध पर ICC से जवाब प्राप्त हुआ है।'

ICC ने दिया सहयोग का भरोसा

BCB ने आगे कहा कि ICC ने अपने पत्र में दोहराया है कि वह टूर्नामेंट में बांग्लादेश टीम की पूर्ण और निर्बाध भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'ICC ने BCB के साथ मिलकर उठाई गई चिंताओं का समाधान करने की इच्छा जताई है और भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत योजना में बोर्ड के सुझावों और इनपुट्स पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।'

‘अल्टीमेटम’ की खबरों पर BCB का खंडन

BCB ने मीडिया के एक वर्ग में प्रकाशित उन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया है, जिनमें दावा किया गया था कि ICC ने बोर्ड को इस मामले में कोई अल्टीमेटम दिया है। BCB ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'ऐसे सभी दावे पूरी तरह से गलत, निराधार हैं और ICC से प्राप्त संचार की प्रकृति या सामग्री को प्रतिबिंबित नहीं करते।'

ICC के साथ संवाद जारी रहेगा

BCB ने यह भी दोहराया कि वह ICC और संबंधित टूर्नामेंट अधिकारियों के साथ सकारात्मक, सहयोगात्मक और पेशेवर संवाद जारी रखेगा, ताकि ऐसा व्यावहारिक और सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके, जिससे टीम की सुरक्षित और सफल भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बोर्ड ने कहा कि बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

बांग्लादेश का मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल

ICC की मौजूदा योजना के अनुसार, ग्रुप C में शामिल बांग्लादेश अपने पहले तीन मुकाबले कोलकाता में खेलेगा—

7 फरवरी: वेस्टइंडीज के खिलाफ

9 फरवरी: इटली के खिलाफ

14 फरवरी: इंग्लैंड के खिलाफ

ग्रुप स्टेज का अंतिम मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ।