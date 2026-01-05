Go to PunjabKesari.in

दुबई : पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से 2026 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को सुरक्षा कारणों से भारत से हटाकर दूसरी जगहों पर करवाने की औपचारिक रिक्वेस्ट पर कमेंट किया है। हरभजन ने कहा कि भारत सभी टीमों का स्वागत करता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जमीन पर खेलना है या नहीं, यह आखिर में बांग्लादेश का फैसला होगा। 

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने आगे इस बात पर जोर दिया कि ICC को उनके अनुरोध पर फैसला लेना होगा। BCB ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न आने का कारण बांग्लादेश टीम की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को बताया, जिसे भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करने वाले हैं। हरभजन सिंह ने ANI से बात करते हुए कहा, 'पिछले कुछ दिनों में हुई अलग-अलग घटनाओं के कारण बांग्लादेश भारत नहीं आना चाहता। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वह गलत है। ICC को उनके अनुरोध पर फैसला लेना होगा। हम भारत में सभी का स्वागत करते हैं, लेकिन वे (बांग्लादेश) यहां आना चाहते हैं या नहीं, यह उनकी मर्जी है।' 

यह घटनाक्रम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की उस घोषणा के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए अत्याचारों के संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश के जवाब में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने अपनी IPL 2026 टीम से हटा दिया था। KKR का यह फैसला BCCI सचिव देवाजीत सैकिया के बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि शीर्ष क्रिकेट बोर्ड ने IPL फ्रेंचाइजी को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को "हाल के घटनाक्रमों के कारण" रिलीज करने का निर्देश दिया था। 

मुस्तफिजुर को पिछले साल मिनी ऑक्शन में KKR ने IPL 2026 सीजन के लिए चुना था। तीन बार की चैंपियन टीम ने इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। 