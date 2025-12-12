स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई के ICC अकादमी ग्राउंड में बुधवार को भारतीय अंडर-19 टीम ने ऐसा इतिहास रचा, जिसे तोड़ना लंबे समय तक किसी भी टीम के लिए मुश्किल रहेगा। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में भारत ने UAE के खिलाफ 433/6 रन बनाकर U19 एशिया कप इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया। इस विराट स्कोर की नींव रखी 14 वर्षीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने, जिन्होंने महज 95 गेंदों पर 171 रन ठोककर भारतीय क्रिकेट में नया अध्याय जोड़ दिया। उनके साथ कई बल्लेबाजों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत को अविश्वसनीय ऊंचाई तक पहुंचाया।

भारत का सबसे बड़ा U19 एशिया कप स्कोर

भारत ने UAE के खिलाफ मुकाबले में शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। ओपनिंग के बाद मध्य क्रम ने ऐसी लय पकड़ी कि स्कोरबोर्ड लगातार तेजी से बढ़ता गया। टीम इंडिया ने न सिर्फ U19 एशिया कप का, बल्कि अपने ही 2004 के रिकॉर्ड (425/3 बनाम स्कॉटलैंड) को भी पीछे छोड़ दिया। 433 रन का यह विशाल स्कोर पुरुष U19 वनडे क्रिकेट इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा कुल स्कोर भी बन गया।

वैभव सूर्यवंशी की 171 रन की धमाकेदार पारी

भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि के केंद्र में थे वैभव सूर्यवंशी, जिनकी 171 रन की विस्फोटक पारी ने UAE के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया।

95 गेंदों पर 171 रन

स्ट्राइक रेट: 180

9 चौके, 14 छक्के

30 गेंदों पर अर्धशतक,

56 गेंदों पर शतक,

84 गेंदों में 150 रन पूरे किए।

उन्होंने U19 एशिया कप में भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड हिमांशु राणा के 130 (2016) के नाम था। उनके 14 छक्के टूर्नामेंट इतिहास में अब तक किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं, जिससे उन्होंने 2017 में दरविश रसूली द्वारा लगाए गए 10 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

अन्य बल्लेबाजों का दमदार योगदान

भारत की पारी सिर्फ सूर्यवंशी के इर्द-गिर्द नहीं घूमी, बल्कि अन्य बल्लेबाजों ने भी अहम योगदान देकर UAE के खिलाफ स्कोर को विशाल बनाया।

एरॉन जॉर्ज – 69 रन

विहान मल्होत्रा – 69 रन

वेदांत त्रिवेदी – 38 रन

अभिज्ञान कुंडू – 32 रन

कनिष्क चौहान – 28 रन

इन सबकी छोटी लेकिन उपयोगी पारियों ने अंतिम ओवरों में रन रेट को 8 से ऊपर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सूर्यवंशी का लगातार प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी पिछले कुछ महीनों से लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 61 गेंदों पर नाबाद 108 रन बनाकर इस टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में उन्होंने 42 गेंदों पर 144 रन, जिसमें 11 चौके और 15 छक्के, जड़े थे। उनकी यह निरंतरता उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बनाती है।

