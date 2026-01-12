नवी मुंबई : गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन ने रविवार को नवी मुंबई के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में महिला प्रीमियर लीग (WPL) के इतिहास में एक ओवर में सबसे रन बना डाले जिससे स्नेह राणा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया। डिवाइन ने WPL के चौथे मैच 4 में दिल्ली कैपिटल्स की स्नेह राणा को एक ओवर में 32 रन जड़े जिसमें 2 चौके और चार छक्के शामिल थे।

न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर डिवाइन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने मैच के 6 ओवर में धमाकेदार प्रदर्शन किया, पहली दो गेंदों पर बाउंड्री लगाने के बाद उन्होंने राणा को लगातार चार छक्के जड़े जिससे गेंदबाज और दिल्ली कैपिटल्स हैरान रह गए। यह WPL के इतिहास में फेंका गया अब तक का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ जिसने UP वॉरियर्ज की दीप्ति शर्मा के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ WPL 2025 के एक मैच में दिए गए 28 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

विडंबना यह है कि दीप्ति को खुद स्नेह राणा ने ही धोया था, जिन्होंने उस ओवर में तीन छक्के और दो चौके लगाए थे, जिसमें एक नो-बॉल भी शामिल थी। यह दूसरी बार है जब सोफी डिवाइन ने राणा के खिलाफ एक ओवर में 32 रन बनाए हैं। इससे पहले उन्होंने राणा के खिलाफ एक T20I मैच में भी ऐसा कर चुकी हैं। WPL में डिवाइन का हाइएस्ट स्कोर 99 नॉट आउट है, जो उन्होंने पहले सीजन में बनाया था।