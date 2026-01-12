Go to PunjabKesari.in

वडोदरा (गुजरात) : श्रेयस अय्यर ने अपने साथी खिलाड़ी विराट कोहली की तारीफ की जिनकी 93 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत ने रविवार को वडोदरा के कोटांबी स्थित BCA स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 301 रनों का लक्ष्य हासिल किया। कोहली ने 91 गेंदों में 93 रन बनाए जिससे भारत ने न्यूजीलैंड के 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट से मैच जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अपनी पारी में 37 वर्षीय खिलाड़ी ने 8 चौके और एक छक्का लगाया। 

खास बात यह है कि अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के तीसरे मैच के बाद से 50 ओवर के क्रिकेट में यह कोहली का लगातार सातवां पचास से ज्यादा का स्कोर था। 7 पचास से ज्यादा के स्कोर में कोहली के नाम तीन शतक (दो वनडे में और एक विजय हजारे ट्रॉफी में) हैं। कोहली ने पिछले 7 मैचों में 93, 77, 131, 65*, 102, 135, और 74* का स्कोर बनाया है।

कोहली ने 93 रनों की पारी के साथ कुमार संगकारा के 28,016 रनों के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। अब 557 मैचों में कोहली के नाम 52.66 की औसत से 28,068 रन हैं, जिसमें 146 शतकों में 84 शतक शामिल हैं। 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा जारी एक वीडियो में श्रेयस अय्यर ने कोहली की पारी की तारीफ करते हुए सालों से उनके लगातार प्रदर्शन, प्रभावी स्ट्राइक रोटेशन और गेंदबाजों का सामना करने की क्षमता पर प्रकाश डाला और कहा कि कोहली जो कहते हैं, वही करते हैं। अय्यर ने कहा, 'उनकी (विराट कोहली) पारी के बारे में हम जो कुछ भी कहें, वह कम होगा। हम उन्हें इतने सालों से देख रहे हैं, वह लगातार ऐसा कर रहे हैं। जिस तरह से वह स्ट्राइक रोटेट करते हैं, वह गेंदबाजों का सामना करते हैं। वह असल में जो कहते हैं, वही करते हैं।' 

अय्यर ने भारतीय टीम में अपनी वापसी और सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि टीम में वापस आकर और फिर से ड्रेसिंग रूम शेयर करके बहुत अच्छा लगा और इस जीत को सीरीज के लिए "शानदार शुरुआत" बताया। उन्होंने कहा, 'सीरीज के लिए शानदार शुरुआत। कुछ समय बाद टीम में वापस आना, इस टीम का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। इससे भी ज्यादा हर किसी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना बहुत अच्छा लगा। मैं इसे काफी समय से मिस कर रहा था, लेकिन मैं वापस आकर खुश हूं।' 