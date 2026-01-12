स्पोर्ट्स डेस्क : महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में एक नया नाम सुर्खियों में आ गया है और वो है नंदिनी शर्मा। चंडीगढ़ की इस युवा तेज गेंदबाज ने अपने दमदार प्रदर्शन से न सिर्फ मैच का रुख पलटा, बल्कि लीग के इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करा लिया। रविवार रात नवी मुंबई में गुजरात जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स की ओर से नंदिनी ने ऐसा गेंदबाजी स्पेल डाला, जिसने फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने हैट्रिक के साथ-साथ इनिंग में 5 विकेट लिए और WPL में ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई।

ऐतिहासिक स्पेल जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए

गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में नंदिनी शर्मा ने 5/33 का शानदार स्पेल फेंका। यह प्रदर्शन इसलिए भी खास रहा क्योंकि वह WPL के इतिहास में एक ही मैच में पांच विकेट लेने और हैट्रिक करने वाली पहली गेंदबाज बन गईं। उनका यह स्पेल उस समय आया जब गुजरात जायंट्स की टीम मिडिल ओवर्स में लय पकड़ रही थी। नंदिनी ने एक ही ओवर में लगातार तीन विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी और दिल्ली कैपिटल्स को मुकाबले में पूरी तरह वापस ला दिया।

दबाव में दिखाया कमाल

नंदिनी की गेंदबाज़ी की सबसे बड़ी खासियत रही उनकी सटीक लाइन-लेंथ और समझदारी। उन्होंने अपनी रफ्तार से बल्लेबाज़ों को चौंकाया और फिर वेरिएशन का सही इस्तेमाल किया। गुजरात का मिडिल और लोअर ऑर्डर लगातार रन बना रहा था, लेकिन नंदिनी के आते ही मोमेंटम पूरी तरह बदल गया। हर विकेट के साथ दबाव बढ़ता गया और जायंट्स की टीम उबर नहीं पाई। दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग अटैक उनके इस स्पेल के बाद बेहद संतुलित और खतरनाक नजर आया।

मैच के बाद नंदिनी का बयान

मिड-इनिंग्स ब्रेक में नंदिनी शर्मा ने अपने प्रदर्शन को लेकर कहा, “मैं बस अपने टारगेट पर गेंद डालना चाहती थी। शेफाली और जेमी हर गेंद पर मुझसे बात कर रही थीं और मुझे स्टंप्स पर गेंदबाज़ी करने को कह रही थीं। मुझे हैट्रिक की उम्मीद नहीं थी, लेकिन टीम ने मुझ पर भरोसा जताया। जब देखा कि बल्लेबाज़ मेरी स्टॉक बॉल को अच्छी तरह खेल रहे हैं, तो मैंने वेरिएशन आज़माई और शुक्र है कि वह काम कर गई।”

कौन हैं नंदिनी शर्मा?

नंदिनी शर्मा का जन्म 20 सितंबर 2001 को चंडीगढ़ में हुआ। 24 वर्षीय यह दाएं हाथ की तेज-मध्यम गेंदबाज़ नई गेंद से बाउंस और मूवमेंट पैदा करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने चंडीगढ़ महिला टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेला, नॉर्थ जोन का प्रतिनिधित्व किया और इंडिया बी टीम का भी हिस्सा रहीं। 2025 में वह चंडीगढ़ सीनियर महिला टीम की कप्तान भी बनीं। NCA के इमर्जिंग कैंप में उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा।

WPL तक का सफर

दिल्ली कैपिटल्स ने नंदिनी शर्मा को WPL 2026 की नीलामी में 20 लाख रुपये में साइन किया। टूर्नामेंट से ठीक एक दिन पहले उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना WPL डेब्यू किया था, जहां उन्होंने दो विकेट लिए थे। हालांकि, गुजरात जायंट्स के खिलाफ उनका ऐतिहासिक स्पेल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। इस प्रदर्शन के बाद अब विपक्षी बल्लेबाज़ों को नंदिनी शर्मा के खिलाफ खास तैयारी करनी होगी।