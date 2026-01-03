स्पोर्ट्स डेस्क: युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ यूथ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऐसा इतिहास रच दिया, जिसने उन्हें विश्व क्रिकेट में खास पहचान दिला दी है। महज 14 साल की उम्र में वैभव ने न सिर्फ भारत अंडर-19 टीम की कप्तानी की, बल्कि 2007 से चला आ रहा पाकिस्तान के अहमद शहजाद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

यूथ वनडे में सबसे युवा कप्तान बने वैभव

3 जनवरी को बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने भारत अंडर-19 टीम का नेतृत्व किया। इसके साथ ही वह यूथ वनडे इतिहास में कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। यह पहली बार था जब वैभव ने किसी भी स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की।

क्यों सौंपी गई वैभव को कप्तानी

नियमित कप्तान आयुष म्हात्रे और उपकप्तान विहान मल्होत्रा के चोटिल होकर बाहर होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। शुरुआत में यह फैसला अस्थायी माना जा रहा था, लेकिन यह निर्णय ऐतिहासिक बन गया। उम्मीद है कि आयुष और विहान 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नामीबिया में शुरू होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए फिट होकर लौटेंगे।

अहमद शहजाद का 2007 का रिकॉर्ड टूटा

इस मुकाबले के साथ वैभव सूर्यवंशी न केवल यूथ वनडे के सबसे युवा कप्तान बने, बल्कि 16 साल की उम्र से पहले किसी भी अंडर-19 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में राष्ट्रीय टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर भी बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के अहमद शहजाद का वह रिकॉर्ड तोड़ा, जो 2007 से कायम था।

एलीट क्लब में शामिल हुए वैभव

वैभव अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्हें बेहद कम उम्र में कप्तानी का मौका मिला। इस सूची में मेहदी हसन मिराज, फरहान जाखिल, एम्बिशस मुदुमा और साद बैग जैसे नाम शामिल हैं। दुनिया भर में अब तक सिर्फ पांच खिलाड़ी ही 16 साल से पहले यूथ इंटरनेशनल में अपनी टीम की कप्तानी कर पाए हैं।

भारत के सबसे युवा यूथ वनडे कप्तानों में नया नाम

भारतीय क्रिकेट में इससे पहले सबसे युवा यूथ वनडे कप्तान का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम था, जिन्होंने 2016 में 16 साल 105 दिन की उम्र में टीम की कप्तानी की थी। इसके अलावा तन्मय श्रीवास्तव, ध्रुव जुरेल और पार्थिव पटेल ही 17 साल से पहले भारत अंडर-19 टीम की कमान संभाल चुके हैं।

रिकॉर्ड्स मशीन बनते जा रहे हैं वैभव

पिछले दो सालों में वैभव सूर्यवंशी ने उम्र से जुड़े कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वह अंडर-19 टेस्ट और वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं और यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। उम्र-समूह क्रिकेट से आगे बढ़ते हुए वैभव ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स, इंडिया ए और घरेलू क्रिकेट में बिहार के लिए भी दमदार प्रदर्शन कर सीनियर स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।