स्पोर्ट्स डेस्क : अगले साल क्रिकेट प्रशंसकों को एक बार फिर भारत–पाकिस्तान के रोमांचक मुकाबले का इंतजार रहेगा, क्योंकि दोनों टीमें 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के दौरान आमने-सामने होंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) मंगलवार को मुंबई में टूर्नामेंट का आधिकारिक शेड्यूल जारी करेगी। भारत का यह तीसरा ग्रुप मैच होगा जबकि टीम अपने अभियान की शुरुआत USA के खिलाफ करेगी। इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले को लेकर अभी से उत्साह चरम पर है, क्योंकि हाल के वर्षों में IND vs PAK मैच हमेशा हाई-वोल्टेज माहौल और चर्चाओं के केंद्र में रहे हैं।

15 फरवरी को कोलंबो में भारत–पाकिस्तान मुकाबला

ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा की तरह टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा। दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भिड़ेंगी। एशिया कप 2024 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन महत्वपूर्ण मैच जीते थे और मैदान के बाहर भी कई विवादों ने सुर्खियाँ बटोरी थीं, ऐसे में इस बार का मुकाबला और भी दिलचस्प होगा। जानकारी के अनुसार, भारत और पाकिस्तान को USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है।

भारत का ग्रुप स्टेज शेड्यूल

भारत अपने T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को मुंबई में USA के खिलाफ करेगा। यह टूर्नामेंट का पहला मैच भी होगा, जिससे इस मुकाबले की महत्ता और बढ़ जाती है। इसके बाद भारतीय टीम 12 फरवरी को नामीबिया से भिड़ने दिल्ली पहुंचेगी। टीम का आखिरी ग्रुप मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट के दौरान ग्रुप स्टेज में हर दिन तीन मैच खेले जाएंगे, जिससे पूरा शेड्यूल बेहद तगड़ा और उत्साहपूर्ण रहेगा।

टूर्नामेंट का फॉर्मेट और संरचना

ICC ने इस बार फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं किया है। टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा जाएगा, और हर ग्रुप में पांच टीमें होंगी। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सुपर आठ चरण में प्रवेश करेंगी। सुपर आठ के दौरान टीमों को दो ग्रुप में विभाजित किया जाएगा, जहां से शीर्ष दो-दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इस तरह फॉर्मेट खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्धा और रोमांच प्रदान करेगा।

भारत के सुपर आठ और नॉकआउट संभावित वेन्यू

यदि भारतीय टीम सुपर आठ में जगह बनाती है, तो उसके तीन मैच अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में खेले जाएंगे। भारत का संभावित सेमीफाइनल मुंबई में निर्धारित है। दूसरा सेमीफाइनल कोलंबो या कोलकाता में होगा, जिसकी लोकेशन पाकिस्तान या श्रीलंका के क्वालिफाई करने पर निर्भर रहेगी। फाइनल अहमदाबाद में होना तय है, लेकिन यदि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचती है, तो सुरक्षा कारणों से मैच को कोलंबो में शिफ्ट किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

टूर्नामेंट में शामिल 20 टीमें

दो मेजबान भारत और श्रीलंका के अलावा 18 टीमें हिस्सा लेंगी जिसमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, USA, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और UAE शामिल हैं।

डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा भारत

भारत टूर्नामेंट में बतौर डिफेंडिंग चैंपियन उतरेगा। 2024 में बारबाडोस में हुए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व खिताब अपने नाम किया था। नए फॉर्मेट और अलग-अलग लोकेशन्स के साथ, टीम इंडिया इस बार भी खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी।

