केपटाउन : दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर और हरफनमौला कोर्बिन बॉश का मानना है कि आगामी टी20 विश्व कप की तैयारी के लिये SA20 महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे खचाखच भरे भारत के स्टेडियमों में खेलने का दबाव झेलने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए SA20 से बेहतर कोई स्पर्धा नहीं। टी20 विश्व कप फाइनल 2024 में भारत से हारी दक्षिण अफ्रीका टीम ग्रुप डी में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई के साथ है । वे सारे ग्रुप मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेंगे जिसकी क्षमता एक लाख से अधिक दर्शकों की है।

मिलर ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘मेरे लिए हर मैच अहम है। SA20 में भी काफी दबाव है जो विश्व कप की तैयारी के लिए अच्छा है। वहां भारतीय दर्शकों के सामने काफी दबाव रहेगा।' मिलर की कप्तानी में पार्ल रॉयल्स ने एमआई केपटाउन को SA20 मैच में सात विकेट से हराया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव लीग से अधिक होता है। उन्होंने कहा, ‘वहां काफी दबाव होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और खासकर विश्व कप के दबाव का कोई मुकाबला नहीं लेकिन SA20 से लय हासिल करने में मदद मिलेगी।'

मिलर ने उम्मीद जताई कि दक्षिण अफ्रीका इस बार सफेद गेंद के प्रारूप में आईसीसी खिताब जीतेगा। उन्होंने कहा, ‘दक्षिण अफ्रीका के लिए हर मैच खेलना सम्मान की बात है। मैं किसी भी मैच को हलके में नहीं लेता। मैं खुशकिस्मत हूं कि कई विश्व कप खेले हैं। मैं विश्व कप जीतना चाहता हूं और हमें उम्मीद है कि इस बार हम ऐसा कर सकेंगे।' वहीं विश्व कप टीम में चुने जाने से आहलादित बॉश ने कहा, ‘यह सपने जैसा है। जब तक यह हुआ नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। विश्व कप की तैयारी के लिए SA20 से बेहतर कोई स्पर्धा नहीं। हर मुकाबला कठिन है और खिलाड़ी शानदार।'