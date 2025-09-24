स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) अब निर्णायक मोड़ पर है। केवल चार मैच बचे हैं और दुबई का फाइनल हर किसी की जुबान पर है। पाकिस्तान ने श्रीलंका (Pakistan vs Sri Lanka) को 5 विकेट से हराकर अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस जीत ने भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan) फाइनल की उम्मीदों को भी जगा दिया है।

दबाव में पाकिस्तान की जीत

श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 133/8 बनाए। पाकिस्तान ने तेज शुरुआत की और सिर्फ 5.3 ओवर में 45 रन जड़ दिए। हालांकि स्कोर 80/5 तक लड़खड़ा गया। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी और वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।

नवाज-तलत की साझेदारी

कठिन हालात में मोहम्मद नवाज (38* रन, 25 गेंद) और हुसैन तलत (32* रन, 22 गेंद) ने नाबाद 58 रन जोड़े। दोनों ने मिलकर 18वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने यह मुकाबला 12 गेंद शेष रहते जीत लिया और फाइनल रेस में अपनी पकड़ मजबूत की।

फाइनल की जंग : कौन आगे?

अब नजरें बुधवार के भारत बनाम बांग्लादेश मैच पर टिकी हैं। भारत अगर जीतता है, तो उसका फाइनल लगभग पक्का होगा और श्रीलंका बाहर हो जाएगा। गुरुवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला सेमीफाइनल जैसी तस्वीर पेश करेगा। अगर बांग्लादेश भारत को मात देता है तो सुपर-4 की जंग खुल जाएगी और हर टीम के पास मौका रहेगा।

अंक तालिका

भारत: 1 मैच, 1 जीत, नेट रन रेट +0.689

पाकिस्तान: 2 मैच, 1 जीत, नेट रन रेट +0.226

बांग्लादेश: 1 मैच, 1 जीत, नेट रन रेट +0.121

श्रीलंका : 2 मैच, 0 जीत

हो सकता है भारत-पाकिस्तान फाइनल

पाकिस्तान की वापसी ने टूर्नामेंट में नई जान डाल दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दुबई में फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जाएगा? इसका पता भी जल्द ही चलेगा लेकिन अगर ऐसा होता है तो दोनों टीमें इस एशिया कप में तीसरी बार एक दूसरे के आमने सामने होंगी।

