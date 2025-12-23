स्पोर्ट्स डेस्क : अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। 348 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम पूरी तरह बिखर गई और 191 रनों से मैच हार गई। इस हाई-वोल्टेज मुकाबले के बाद भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी केंद्र में आ गए, जब मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी दर्शकों के एक वर्ग ने उनके खिलाफ हूटिंग की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानी फैंस सूर्यवंशी के खिलाफ हूटिंग कर रहे हैं लेकिन वह इसका कोई जवाब नहीं देते।
फाइनल में भारत की एकतरफा हार
पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजी दबाव में पूरी तरह लड़खड़ा गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत आक्रामक जरूर रही, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला थम नहीं सका। पूरी टीम 26.2 ओवर में सिर्फ 156 रन पर सिमट गई, जिससे भारत को 191 रनों की भारी शिकस्त झेलनी पड़ी।
वैभव सूर्यवंशी का जल्दी आउट होना
फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह उसे भुना नहीं सके। अली रज़ा की गेंदबाजी पर सूर्यवंशी ने 10 गेंदों में 26 रन बनाए, लेकिन जल्द ही अपना विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होते ही भारतीय पारी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और बाकी बल्लेबाज दबाव में टिक नहीं पाए।
मैदान पर हुई हल्की नोकझोंक
सूर्यवंशी के आउट होने के बाद मैदान पर थोड़ी गरमागरमी भी देखने को मिली। विकेट लेने के बाद अली रजा ने जश्न के दौरान कुछ शब्द कहे, जिस पर युवा भारतीय बल्लेबाज ने भी प्रतिक्रिया दी। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह कहा-सुनी ज्यादा देर नहीं चली, लेकिन यह पल कैमरों में कैद हो गया और बाद में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।
स्टेडियम से निकलते वक्त दर्शकों की प्रतिक्रिया
मैच समाप्त होने के बाद जब खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे, तब स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैंस के एक हिस्से ने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ हूटिंग की। इस दौरान कुछ भड़काऊ टिप्पणियां भी सुनाई दीं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच खेल भावना को लेकर बहस शुरू हो गई।
टूर्नामेंट में सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन
हालांकि फाइनल में सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। उन्होंने भारत के पहले मैच में UAE के खिलाफ सिर्फ 56 गेंदों में शतक जड़ा और 95 गेंदों पर 171 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें नौ चौके और 14 छक्के शामिल थे। इसके बाद मलेशिया के खिलाफ उन्होंने महज 25 गेंदों में अर्धशतक ठोककर अपनी आक्रामक शैली का परिचय दिया।
आंकड़ों में दिखा प्रभाव
पूरे टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने पांच पारियों में 52.20 की औसत और 182.51 के शानदार स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए। उनके नाम एक शतक और एक अर्धशतक रहा, जिसने उन्हें टूर्नामेंट के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। हालांकि, सेमीफाइनल और फाइनल में रन न बना पाना भारत के लिए भारी पड़ गया।