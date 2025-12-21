स्पोर्ट्स डेस्क: दुबई में खेले गए U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी। 348 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय अंडर-19 टीम दबाव में पूरी तरह बिखर गई और 192 रनों से मुकाबला हार गई। जहां एक ओर पाकिस्तान के समीर मिन्हास की रिकॉर्डतोड़ पारी ने मैच का रुख तय कर दिया, वहीं भारत की रणनीति और प्रदर्शन दोनों ही फाइनल की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके।

भारत की हार के 5 बड़े कारण

1. टॉस जीतने के बाद गलत फैसला बना भारी

फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया, जो बाद में गलत साबित हुआ। पिच बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल थी और पाकिस्तानी बल्लेबाज़ों ने शुरुआत से ही इसका फायदा उठाया। शुरुआती ओवरों में विकेट न मिलने से भारतीय गेंदबाज दबाव में आ गए। जैसे-जैसे रन गति बढ़ी, मैच भारत की पकड़ से दूर होता चला गया।

2. गेंदबाज़ी में सही समय पर विकेट नहीं निकाल पाना

भारतीय गेंदबाज पूरे मैच में साझेदारियां तोड़ने में नाकाम रहे। खासतौर पर मध्य और डेथ ओवर्स में पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों ने खुलकर रन बटोरे। अंतिम ओवरों में रन रोकने की रणनीति पूरी तरह विफल रही, जिसके चलते पाकिस्तान 347 रन के विशाल स्कोर तक पहुंच गया। यही अतिरिक्त रन बाद में भारत पर भारी पड़े।

3. टॉप ऑर्डर का जल्दी ढह जाना

348 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले 10 ओवरों के भीतर ही टीम ने अपने पांच अहम विकेट गंवा दिए। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, कप्तान आयुष म्हात्रे, एरॉन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी जल्दी पवेलियन लौट गए। टॉप ऑर्डर के बिखरते ही रनचेज की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई।

4. बड़े लक्ष्य का मानसिक दबाव नहीं झेल सकी टीम

इतने बड़े लक्ष्य के सामने भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक खेलने को मजबूर दिखे। सही समय पर संयम बरतने के बजाय जोखिम भरे शॉट्स खेले गए। रन गति बनाए रखने की हड़बड़ी में अहम विकेट गिरते चले गए। बड़े फाइनल में अनुभव की कमी और दबाव का असर साफ तौर पर नजर आया।

5. मैदान पर अनुशासन और संयम की कमी

हाई-वोल्टेज भारत-पाक मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों से कुछ मौकों पर संयम की कमी भी देखने को मिली। आउट होने के बाद हुई नोकझोंक और फील्डिंग में छोटी-छोटी गलतियों ने टीम की लय तोड़ दी। ऐसे बड़े मुकाबलों में मानसिक मजबूती बेहद अहम होती है, जिसमें भारत पिछड़ता नजर आया।

समीर मिन्हास की ऐतिहासिक पारी ने तय कर दिया मुकाबला

इससे पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान के ओपनर समीर मिन्हास ने फाइनल में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर्फ 71 गेंदों में शतक पूरा करते हुए 172 रनों की तूफानी पारी खेली। यह U19 एशिया कप फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा, जिसने भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया।

पाकिस्तान ने 2012 के बाद पहली बार जीता U19 एशिया कप

भारत की बल्लेबाज़ी के पूरी तरह ढहने के बाद पाकिस्तान ने 192 रनों से शानदार जीत दर्ज की और 2012 के बाद पहली बार U19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा साबित किया, जबकि भारत को फाइनल में करारी निराशा हाथ लगी।

U19 एशिया कप 2025 का फाइनल भारत के लिए कई सबक छोड़ गया। गलत रणनीति, दबाव में बिखरता प्रदर्शन और मौके पर संयम की कमी ने टीम को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि युवा खिलाड़ियों के लिए यह अनुभव भविष्य में मजबूत टीम बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है, लेकिन फाइनल में की गई चूकें लंबे समय तक याद रखी जाएंगी।

