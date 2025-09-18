Go to PunjabKesari.in

दुबई (यूएई) : अफगानिस्तान के ऑलराउंडर गुलबदीन नायब ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की और उन्हें एशिया के साथ-साथ दुनिया की भी सर्वश्रेष्ठ टीम बताया। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भारतीय खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने वाले नायब ने कहा कि उन्हें हमेशा उनसे सीखने में मजा आता है। नायब ने कहा, 'भारत एशिया और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है, आपको इन खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।' 

उन्होंने कहा, 'मैंने IPL में उनके साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया है और उनके खिलाफ खेले गए सभी मैचों में हमें बहुत अच्छा अनुभव मिला है। हम यह नहीं कह सकते कि टी20 क्रिकेट में कोई भी टीम प्रबल दावेदार है, जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। फिर भी, अगर आप अखबारों को देखें, तो भारत सर्वश्रेष्ठ टीम है।' 

नायब इस शानदार लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे हैं, जहां उन्होंने दो मैच खेले हैं। टी20 क्रिकेट की अप्रत्याशित प्रकृति के बारे में बात करते हुए, अफगान ऑलराउंडर ने जोर देकर कहा कि कोई भी खिलाड़ी खेल का रुख बदल सकता है। न्होंने कहा, 'टी20 क्रिकेट में एक खिलाड़ी खेल का रुख बदल सकता है, चाहे वह शीर्ष क्रम का हो, मध्य क्रम का हो या निचले क्रम का, या फिर स्पिनर हो, कोई भी खिलाड़ी अपने दिन खेल को बदल सकता है। खेल इसी दिशा में जाएगा।' 

टी20 को विशुद्ध मनोरंजन का खेल बताते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि टी20 क्रिकेट एक मनोरंजक क्रिकेट है, इसलिए हर कोई देश के लिए कुछ करना चाहता है।' इससे पहले, तस्कीन अहमद और मुस्तफिज़ुर रहमान की शानदार स्पिन और कुछ बेहतरीन डेथ ओवरों की गेंदबाजी के दम पर, बांग्लादेश ने मंगलवार को अबू धाबी में एशिया कप के अपने मुकाबले में अफगानिस्तान पर 8 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की। 

इस जीत के साथ बांग्लादेश दो जीत और एक हार के साथ ग्रुप में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखता है, कुल चार अंक उसके खाते में हैं। श्रीलंका दो मैचों में दो जीत के साथ शीर्ष पर है। एक जीत और एक हार के साथ अफगानिस्तान तीसरे स्थान पर बना हुआ है। यदि अफगानिस्तान ग्रुप बी के अंतिम मुकाबले में श्रीलंका को हरा देता है, तो तीनों टीमों के खाते में दो-दो जीत होंगी और मामला नेट रन रेट पर निर्भर करेगा। 