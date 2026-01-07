स्पोर्ट्स डेस्क: न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। घोषित स्क्वाड में ICC टी20 रैंकिंग के नंबर-2 गेंदबाज जैकब डफी को भी जगह मिली है, जबकि तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी पितृत्व अवकाश के कारण टूर्नामेंट के बीच में टीम से बाहर हो सकते हैं।

चोट से उबर रहे खिलाड़ियों पर भरोसा

न्यूजीलैंड टीम कई चोटिल खिलाड़ियों की वापसी पर भरोसा जता रही है, जिनमें कप्तान मिचेल सैंटनर भी शामिल हैं। NZC ने बयान में कहा, 'एलन (फिंगर/हैमस्ट्रिंग), चैपमैन (एंकल), फर्ग्यूसन (काफ), हेनरी (काफ) और सैंटनर (एडडक्टर) अपनी-अपनी ‘रिटर्न-टू-प्ले’ योजना पर काम कर रहे हैं और टूर्नामेंट तक फिट होने की दिशा में हैं।' बोर्ड ने यह भी जोड़ा कि 'फर्ग्यूसन और हेनरी की पार्टनर्स की डिलीवरी टूर्नामेंट अवधि में संभावित है, ऐसे में उन्हें अल्पकालिक पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है।'

काइल जैमीसन ट्रैवलिंग रिज़र्व

तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को ट्रैवलिंग रिज़र्व के रूप में नामित किया गया है, ताकि यदि किसी खिलाड़ी की चोट दोबारा उभरती है तो टीम के पास विकल्प मौजूद रहे।

विकेटकीपिंग विकल्प और संतुलन

टिम सीफर्ट टीम के नामित विकेटकीपर हैं। डेवोन कॉनवे भी जरूरत पड़ने पर विकेटकीपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स विकेटकीपिंग ग्लव्स पहन सकते हैं, हालांकि उपमहाद्वीप की पिचों पर गेंदबाजी में उनकी भूमिका भी अहम मानी जा रही है।

टिम रॉबिन्सन टीम से बाहर

टीम से बाहर रहने वाले खिलाड़ियों में टॉप ऑर्डर बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन का नाम प्रमुख है। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में हार के बावजूद नाबाद शतक लगाया था। हालांकि, रॉबिन्सन भारत के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज में खेलेंगे, जो वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा होगी। बेवोन जैकब्स और जैकरी फॉल्क्स भी भारत दौरे पर टीम के साथ रहेंगे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे।

न्यूजीलैंड की टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डैरिल मिचेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, इश सोढ़ी, ट्रैवलिंग रिज़र्व: काइल जैमीसन

ग्रुप और शेड्यूल

न्यूजीलैंड को ग्रुप D में अफगानिस्तान, यूएई, साउथ अफ्रीका और कनाडा के साथ रखा गया है। 8 फरवरी: अफगानिस्तान के खिलाफ, चेन्नई (ओपनिंग मैच), 10 फरवरी: यूएई के खिलाफ, चेन्नई, इसके बाद टीम अहमदाबाद जाकर साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी, ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच कनाडा में खेला जाएगा।