स्पोर्ट्स डेस्क : भारत ने क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में चौथे टी20 इंटरनेशल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर उसी की धरती पर सबसे कम लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया है। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर की उम्दा गेंदबाजी से भारत ने चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर पांच मैच की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 168 रन के लक्ष्य का बचाव किया है जो दूसरा सबसे कम लक्ष्य का बचाव है। इससे पहले भारत ने 2020 में कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की धरती पर 162 रन के लक्ष्य का बचाव किया था। इसके अलावा भारत ने मेलबर्न में 2016 में 185 रन और 2016 में एडिलेड में 185 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया था।

ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे कम लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव

162 - भारत, कैनबरा 2020

168 - भारत, गोल्ड कोस्ट 2025 *

179 - इंग्लैंड, कैनबरा 2022

185 - भारत, मेलबर्न 2016

185 - भारत, एडिलेड 2016

ऑस्ट्रेलिया के लिए यह हार इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि घरेलु मैदान पर उसका दूसरा सबसे कम टी20 इंटरनेशनल स्कोर है। इससे पहले सिडनी में 2022 में न्यूजीलैंड क खिलाफ उसने 111 रन का स्कोर बनाया था। वहीं मेलबर्न में 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ उसका तीसरा और भारत के खिलाफ मेलबर्म में 2011 में चौथा सबसे कम स्कोर आया था जोकि 131 रन है।

ऑस्ट्रेलिया का घरेलू मैदान पर सबसे कम टी20आई स्कोर

111 बनाम न्यूजीलैंड, सिडनी 2022

119 बनाम भारत, गोल्ड कोस्ट 2025

127 बनाम पाकिस्तान, मेलबर्न 2010

131 बनाम भारत, मेलबर्न 2011

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत चौथा टी20आई मैच

मैच की बात करें तो भारत के 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम वाशिंगटन सुंदर (तीन रन पर तीन विकेट), अक्षर पटेल (20 रन पर दो विकेट) और शिवम दुबे (20 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श (30) ही 30 रन के आंकड़े को छू पाए। नाथन एलिस (21 रन पर तीन विकेट) और एडम जंपा (45 रन पर तीन विकेट) ने इससे पहले अंतिम ओवरों में भारत को लगातार झटके दिए जिससे एक समय दो विकेट पर 121 रन बनाकर अच्छी स्थिति में दिख रही मेहमान टीम 8 विकेट पर 167 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 39 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से 46 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। अभिषेक शर्मा (28), शिवम दुबे (22) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (20) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। अक्षर ने अंत में 11 गेंद में नाबाद 21 रन बनाकर भारत का स्कोर 160 रन के पार पहुंचाया।