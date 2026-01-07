नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने मुकाबले भारत से बाहर कराने की अपील की थी। ICC ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश को मौजूदा शेड्यूल के अनुसार भारत में ही मैच खेलने होंगे, अन्यथा टीम को फॉरफिट का सामना करना पड़ सकता है।

ICC का रुख: शेड्यूल बदलेगा नहीं

सूत्रों के मुताबिक, ICC ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर शेड्यूल बदलने की BCB की मांग ठुकरा दी है। एक सूत्र ने बताया, 'ICC ने BCB को स्पष्ट कर दिया है कि भारत के बाहर मैच कराने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत आना होगा, नहीं तो फॉरफिट का जोखिम रहेगा।'

हालांकि, BCB से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उन्हें अभी तक ICC की ओर से औपचारिक रूप से इस फैसले की जानकारी नहीं मिली है। इस पूरे मामले पर ICC की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।

बांग्लादेश के सामने क्या विकल्प हैं?

यदि ICC ने अंतिम रूप से अनुरोध खारिज कर दिया है, तो बांग्लादेश के पास दो ही रास्ते बचते हैं— भारत आकर तय कार्यक्रम के अनुसार मैच खेलना, या टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटना, जिसकी स्थिति में टीम को फॉरफिट झेलना पड़ेगा।शेड्यूल के मुताबिक, बांग्लादेश के तीन मुकाबले कोलकाता और एक मैच मुंबई में होने हैं।

BCB ने मैच शिफ्ट करने की मांग क्यों की?

BCB की यह मांग उस घटनाक्रम के बाद सामने आई, जब बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL फ्रेंचाइज़ी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रिलीज कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला BCCI के निर्देश पर लिया गया। मुस्ताफिजुर को IPL 2026 मिनी-नीलामी में 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। बताया गया कि इस मुद्दे पर IPL गवर्निंग काउंसिल की कोई बैठक नहीं हुई, जबकि BCCI सचिव देवाजित सैकिया ने फ्रेंचाइज़ी को जानकारी दी और मीडिया को बयान दिया। इसके अलावा, बांग्लादेश सरकार ने देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से IPL प्रसारण निलंबित करने को भी कहा है।

बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल

7 फरवरी: वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश, ईडन गार्डन्स, कोलकाता (ग्रुप C का पहला मैच)

9 फरवरी: बांग्लादेश बनाम इटली, कोलकाता

ग्रुप स्टेज का अंतिम कोलकाता मैच: बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड

17 फरवरी: बांग्लादेश बनाम नेपाल, मुंबई।