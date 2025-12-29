भूटान: भूटान के लेफ्ट-आर्म स्पिनर सोनम यसही ने क्रिकेट की दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। म्यांमार के खिलाफ गेलफु में खेले गए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में यसही ने मात्र 7 रन खर्च कर 8 विकेट झटके और अपनी टीम को 82 रन की बड़ी जीत दिलाई। यह T20I इतिहास में किसी भी गेंदबाज द्वारा 8 विकेट लेने का पहला रिकॉर्ड है।

यसही की जादुई गेंदबाजी

127 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए यसही ने तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर प्ये प्यो वाई का विकेट लिया। उसी ओवर में को को लिन थु और कप्तान हेट लिन आंग भी आउट हो गए। चौथे ओवर में खिन आये ने अपना विकेट गंवाया। सातवें ओवर में यसही ने हेट लिन ऊ और थुया आंग को पवेलियन भेजा।

अंतिम ओवर में उन्होंने कौन हेट क्याव और ज्वे हेट पैंग को आउट कर मैच को अपने नाम कर लिया। यसही ने मात्र 4 ओवर में 7 रन खर्च किए, एक ओवर मेडियन भी फेंका और म्यांमार को 45 रन पर ऑल आउट किया गया।

इतिहास में यसही का नाम

इससे पहले केवल दो गेंदबाजों ने T20I में 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। यसही ने यह आंकड़ा तोड़कर खुद को T20I इतिहास में पहला आठ विकेट लेने वाला गेंदबाज बना लिया। टी20 करियर: यसही ने जुलाई 2022 में T20I डेब्यू किया। अब तक 34 मैचों में उन्होंने 37 विकेट अपने नाम किए हैं और इस महीने पहले ही बहरीन के खिलाफ 4 विकेट लेने का प्रदर्शन किया था।

टी20 इतिहास के सात विकेट लेने वाले अन्य गेंदबाज

मलेशिया: सियाजरुल इद्रुस – 7/8 (चीन के खिलाफ, 2023)

लीसेस्टरशायर: कॉलिन अक्करमैन – 7/18 (बर्मिंघम बीयर्स के खिलाफ, 2019)

ढाका कैपिटल: तास्किन अहमद – 7/19 (दुर्बार राजशाही के खिलाफ, 2025)

बहरीन: अली दाउद – 7/19 (भूटान के खिलाफ, 2025)

सोनम येशे का T20I करियर

