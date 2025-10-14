स्पोर्ट्स डेस्क : सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के नाबाद अर्धशतक की मदद से भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें दिन मंगलवार को यहां वेस्टइंडीज को सात विकेट से हराकर दो मैच की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। मैच में कई रिकॉर्ड बने जिसमें वेस्टइंडीज ने भारत में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हार के न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं भारतीय टीम किसी विरोधी टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम बन गई है। देखें रिकॉर्ड्स की लिस्ट -

भारत में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हार

7 ऑस्ट्रेलिया (2008-13)

6 श्रीलंका (1986-94)

6 न्यूज़ीलैंड (2010-16)

6 वेस्टइंडीज (2013-25) *

भारत में वेस्टइंडीज की भारत के खिलाफ मौजूदा हार का सिलसिला तब शुरू हुआ जब डैरेन सैमी कप्तान थे और वर्तमान में वे उनके कोच हैं।

टेस्ट मैचों में किसी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे लंबी अपराजित श्रृंखला

47 इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (1930-75)

30 इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (1961-82)

29 वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड (1976-88)

27 भारत बनाम वेस्टइंडीज (2002-23) *

24 ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (1911-52)

24 वेस्टइंडीज बनाम भारत (1948-71)

किसी विरोधी टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज जीत

10 भारत बनाम वेस्टइंडीज (2002-25) *

10 दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (1998-24)

9 ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज (2000-22)

8 ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (1989-2003)

8 श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे (1996-20)

भारत बनाम वेस्टइंडीज

भारत ने 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें दिन एक विकेट पर 63 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। उसे जीत के लिए केवल 58 रन की जरूरत थी। भारत ने आखिर में 35.2 ओवर में तीन विकेट पर 124 रन बनाए। राहुल 58 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129) के शतकों की मदद से अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन ही बना पाई थी और उसे फॉलोऑन करना पड़ा था। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल (199 गेंदों पर 115 रन) और शाई होप (214 गेंदों पर 103 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी की जिससे उसकी टीम 390 रन बनाने में सफल रही। इससे मैच पांचवें दिन तक खिंच गया।