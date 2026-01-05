सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : ट्रैविस हेड एशेज सीरीज में 75 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। हेड ने 528 रन बनाए हैं, जो 2019 में स्टीव स्मिथ के 774 रन बनाने के बाद किसी भी बल्लेबाज द्वारा एशेज सीरीज में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं, और अभी एक पारी बाकी है।

हेड ने सोमवार को सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट के दूसरे दिन 500 रन का आंकड़ा पार किया। हेड शानदार फॉर्म में हैं और मौजूदा एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर 528 रन बनाकर 66.00 की औसत और 87.12 के स्ट्राइक रेट से विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 9 पारियों में दो शतक और एक अर्धशतक शामिल है।

वहीं इंग्लैंड के जो रूट, जो सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, 9 पारियों में 394 रन बनाकर काफी पीछे हैं। एक ऐसी सीरीज में जहां गेंदबाजों का दबदबा रहा है, हेड के शानदार कौशल ने मेजबान टीम के लिए गेम-चेंजर का काम किया है। मैच की बात करें तो हेड के शानदार अर्धशतक की मदद से उनकी टीम ने चल रहे पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड के पहली पारी के 384 रनों के जवाब में 218 रनों से पीछे है।