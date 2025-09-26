स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक पल लेकर आया है। 41 साल पुराने इस टूर्नामेंट में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होंगे। पाकिस्तान ने सुपर-4 मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर खिताबी जंग का टिकट हासिल किया, जबकि भारत पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुका था। अब 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ‘हाई वोल्टेज’ फाइनल खेला जाएगा।

सुपर-4 में पाकिस्तान की जीत

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 135 रन बनाए। मोहम्मद हारिस (31), नवाज़ (25) और शाहीन अफरीदी (19) अहम स्कोरर रहे। जवाब में बांग्लादेश 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 124 रन ही बना पाया। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने दो-दो विकेट झटके।

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान का सफर

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में कई बार टक्कर हुई है। कुल मिलाकर दोनों टीमों ने अब तक लगभग 18–19 मैच खेले हैं। इनमें भारत ने करीब 10 में जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान 6 बार विजयी रहा। कुछ मुकाबले मौसम या अन्य कारणों से अधूरे भी रह गए।

ओडीआई प्रारूप: दोनों के बीच लगभग 13–15 भिड़ंत हुई, जिसमें भारत ने 8 बार जीत दर्ज की और पाकिस्तान 5 बार सफल रहा।

टी20 प्रारूप: यहां दोनों टीमें अब तक तीन बार आमने-सामने आई हैं। भारत ने 2 मुकाबले जीते जबकि पाकिस्तान ने 1 में बाज़ी मारी।

यादगार मुकाबले

1984, शारजाह: उद्घाटन एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 54 रन से हराया।

1995: पाकिस्तान ने शानदार खेल दिखाते हुए भारत को 97 रन से परास्त किया।

2004: इस बार बाजी पाकिस्तान के हाथ लगी, 59 रन से जीत।

2008: दोनों टीमें दो बार भिड़ीं, भारत ने पहला मैच 6 विकेट से जीता, वहीं पाकिस्तान ने दूसरा 8 विकेट से।

2012 : विराट कोहली की पारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया।