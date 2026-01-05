नई दिल्ली: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए ILT20 2025-26 के फाइनल मुकाबले में क्रिकेट से ज्यादा चर्चा मैदान पर हुए विवाद की रही। MI एमिरेट्स के कप्तान कीरोन पोलार्ड और डेजर्ट वायपर्स के पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह के बीच हुई तीखी झड़प ने खिताबी मुकाबले का माहौल गरमा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ILT20 फाइनल: जब आमने-सामने आए पोलार्ड और नसीम शाह

यह घटना MI एमिरेट्स की पारी के 11वें ओवर की बताई जा रही है। ओवर की आखिरी गेंद के बाद नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े कीरोन पोलार्ड ने नसीम शाह से कुछ कहा, जिस पर नसीम ने भी तुरंत पलटकर जवाब दिया। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि ऑन-फील्ड अंपायरों को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा।

“नसीम ने गेंद से दिया जवाब”

मैदान पर तनाव यहीं खत्म नहीं हुआ। जब नसीम शाह अपने अगले स्पेल के लिए लौटे, तब भी पोलार्ड उन्हें उकसाते नजर आए। हालांकि इस बार नसीम शाह ने बल्ले से नहीं, बल्कि गेंद से जवाब दिया। पारी के 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर नसीम ने पोलार्ड को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट करा दिया। पोलार्ड 28 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विकेट लेने के बाद नसीम शाह का जोश और आक्रामक रिएक्शन कैमरों में कैद हो गया।

MI एमिरेट्स की फाइनल में हार

मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का पोलार्ड का फैसला MI एमिरेट्स के लिए भारी पड़ गया। सैम करन की कप्तानी वाली डेजर्ट वायपर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। करन ने नाबाद 74 रनों की शानदार पारी खेली।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी MI एमिरेट्स की टीम दबाव में बिखर गई और 18.3 ओवर में 136 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह डेजर्ट वायपर्स ने 46 रनों से जीत दर्ज कर पहली बार ILT20 का खिताब अपने नाम किया।