नई दिल्ली: वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट सीरीज में जहां कुलदीप यादव को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार मिला, वहीं ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को शानदार प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया।

जडेजा ने इस सीरीज में कुल 8 विकेट लिए और पहले टेस्ट में शतक भी जड़ा। उन्होंने कुल 68 ओवर गेंदबाजी की और अपने प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जडेजा ने कहा कि रविचंद्रन अश्विन के रिटायर होने के बाद उन्हें घरेलू परिस्थितियों में ज्यादा ओवर फेंकने का मौका मिला।

जडेजा के शब्द: “मुझे ज्यादा ओवर फेंक पाने का मौका मिला। हमारी टीम पिछले पांच-छह महीनों से जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है, वह शानदार है। टीम के तौर पर यह अच्छा संकेत है कि हम लंबे समय तक इसी स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।”

जडेजा ने कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर को धन्यवाद दिया कि उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर खेलने का मौका मिला, जिससे उनका मनोबल और प्रदर्शन बेहतर हुआ। उन्होंने कहा कि वे रिकॉर्ड के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, बल्कि टीम की जीत में योगदान देने पर फोकस करते हैं।

'मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूं। यह मेरा तीसरा ‘मैन ऑफ द सीरीज’ पुरस्कार है और इसे घर लाकर बहुत खुश हूं।'

गौर है कि जडेजा ऑस्ट्रेलिया दौरे की ODI टीम का हिस्सा नहीं हैं। उनका अगला मैच 14 नवंबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट की श्रृंखला में होगा।