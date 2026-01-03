स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और बांग्लादेश के बीच व्हाइट-बॉल सीरीज को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीम इंडिया सितंबर 2026 में बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस दौरे की पुष्टि एक रिपोर्ट में की गई है, जिसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अधिकारियों ने भी कन्फर्म किया है।

वनडे और टी20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम

रिपोर्ट के अनुसार, भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे मैच: 1, 3 और 6 सितंबर 2026, टी20 इंटरनेशनल: 9, 12 और 13 सितंबर 2026 होंगे। टीम इंडिया 28 अगस्त 2026 को बांग्लादेश पहुंचेगी। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट्स की तैयारी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी।

पहले क्यों टली थी IND-BAN सीरीज?

भारत का यह बांग्लादेश दौरा पहले भी तय था, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया था। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया था कि यह फैसला 'अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिबद्धताओं और शेड्यूल की सुविधा' को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं को लेकर भी BCCI सतर्क था। खासतौर पर शेख हसीना सरकार के पतन के बाद देश में बने तनावपूर्ण हालात को इसकी एक बड़ी वजह माना गया।

BCB अधिकारी का बयान

BCB के क्रिकेट ऑपरेशंस इंचार्ज शाहरियार नफीस ने क्रिकबज से बातचीत में कहा, 'बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीरीज पहले स्थगित की गई थी, उसे अब नए शेड्यूल के तहत फिर से तय कर लिया गया है।'

बांग्लादेश का 2026 का व्यस्त घरेलू सीजन

बांग्लादेश के लिए साल 2026 घरेलू क्रिकेट के लिहाज से बेहद व्यस्त रहने वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ मार्च से तीन वनडे की सीरीज। मई में पाकिस्तान के साथ ही दो टेस्ट मैचों की सीरीज। न्यूज़ीलैंड अप्रैल से तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलेगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी बांग्लादेश दौरे पर आएगा और तीन वनडे व तीन टी20 मैच खेलेगा

साल के अंत में वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर-नवंबर में दो टेस्ट मैचों की सीरीज होगी, इससे पहले तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच भी खेला जाएगा इस पूरे घरेलू सीजन में बांग्लादेश की टीम 4 टेस्ट, 12 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी।

‘A’ टीमों का भी दौरा

इसके अलावा, श्रीलंका A टीम भी मई 2026 में बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां दो चार दिवसीय मैच और तीन एकदिवसीय मुकाबले खेले जाएंगे।

फैंस के लिए रोमांचक सीरीज

कुल मिलाकर, भारत-बांग्लादेश व्हाइट-बॉल सीरीज न सिर्फ फैंस के लिए रोमांचक होगी, बल्कि दोनों टीमों की अंतरराष्ट्रीय तैयारियों के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकती है। लंबे समय बाद होने वाली यह टक्कर एशियाई क्रिकेट में एक बार फिर जबरदस्त माहौल बनाने वाली है।