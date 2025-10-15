नई दिल्ली: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार मिला। भारत ने इस मैच में सात विकेट से जीत दर्ज की और सिराज ने इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में कुल 10 विकेट लिए।

इस पुरस्कार के अन्य दावेदारों में रविंद्र जडेजा (105 रन और 8 विकेट), यशस्वी जैसवाल (219 रन), शुभमन गिल (192 रन) और कुलदीप यादव (8 विकेट) शामिल थे। लेकिन लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण सिराज को यह सम्मान दिया गया।

भारत के दूसरे विकेटकीपर नरेयान जगदीशन ने सिराज को यह पुरस्कार दिया और उनके प्रदर्शन की सराहना की। जगदीशन ने कहा, 'सीरीज में कई शानदार प्रदर्शन हुए, लेकिन सिराज ने हर मौके पर जोश, साहस और आक्रामकता दिखाई। मैदान पर मेहनत और टीम का मनोबल बढ़ाने में सिराज सबसे आगे रहे। इसलिए वे इस सीरीज के इम्पैक्ट प्लेयर हैं।'

सिराज ने पुरस्कार जीतने के बाद कहा, 'अहमदाबाद की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार थी, लेकिन दिल्ली की पिच पर अधिक मेहनत करनी पड़ी। हर विकेट मुझे पांच विकेट जैसा लगा। टेस्ट क्रिकेट मेरा पसंदीदा प्रारूप है और इसमें खेलकर मुझे गर्व और मज़ा दोनों महसूस होता है।'

सिराज अब अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलेंगे।