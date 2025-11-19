स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले झटका लगा है। टीम के ऑफ़ स्पिनर साइमन हार्मर और लेफ्ट-आर्म सीमिंगर मार्को जैन्सन कंधे की चोट से परेशान हैं।

चोट का असर

हार्मर को कंधे की चोट है जबकि जैन्सन भी हल्की चोट के साथ फिटनेस टेस्ट से गुजर रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों ने यह जांच वुडलैंड्स अस्पताल, कोलकाता में कराई, जहां शुभमन गिल का इलाज भी हुआ था।

क्या हार्मर और जैन्सन खेलेंगे?

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अभी साफ नहीं है कि दोनों गुवाहाटी टेस्ट में हिस्सा लेंगे या नहीं। पहले टेस्ट में हार्मर और जैन्सन शानदार प्रदर्शन कर चुके थे। हार्मर ने दोनों पारियों में क्रमशः 4/30 और 4/21 के आंकड़े बनाए, जबकि जैन्सन ने 3/25 और 2/15 के आंकड़े हासिल किए।

शुभमन गिल की चोट

इसी बीच, भारत के कप्तान गिल भी अपनी गर्दन की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। टीम के साथ गुवाहाटी तो जाएंगे, लेकिन खेलने की संभावना कम है। अगर गिल गुवाहाटी नहीं पहुंच पाते, तो वे कोलकाता से सीधे BCCI COE, बैंगलोर जाएंगे।

दूसरा टेस्ट

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होगा। फैंस को स्पिनरों के लिए मददगार पिच पर जोरदार मुकाबले की उम्मीद है।