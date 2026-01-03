नई दिल्ली : ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन (AIAA) के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने शनिवार को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का समर्थन किया जब उनकी IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने को लेकर आलोचना हो रही थी। रशीदी ने कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम से हटाने का BCCI का निर्देश नीलामी से पहले आना चाहिए था।

उन्होंने बताया, 'बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाने का फैसला नीलामी से पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश की स्थिति के बारे में पता था... यह फैसला हिंदू-मुस्लिम एंगल की कहानी के तहत लिया गया है... शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने खिलाड़ी को BCCI के नियमों और विनियमों के तहत खरीदा है।'

मौलाना साजिद रशीदी की यह टिप्पणी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उस फैसले के बाद आई है जिसमें शाहरुख खान की सह-मालिक वाली IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को लीग के 2026 सीजन के लिए मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दिया गया था।

BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को ANI को बताया कि शीर्ष क्रिकेट बोर्ड ने KKR से "हाल के घटनाक्रमों के कारण" IPL 2026 सीजन के लिए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को अपनी टीम से हटाने के लिए कहा जिसके बाद KKR ने मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया। सैकिया ने कहा कि BCCI फ्रेंचाइजी को खिलाड़ी को बदलने की अनुमति देगा। खास बात यह है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने से राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है, खासकर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को हाल ही में निशाना बनाए जाने के बीच और IPL 2026 सीजन के लिए KKR द्वारा मुस्तफिजुर के चयन पर अलग-अलग राय सामने आई हैं। मुस्तफिजुर को पिछले साल दिसंबर में IPL नीलामी में कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी ने 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था।