स्पोर्ट्स डेस्क: कर्नाटक के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। त्रिपुरा के खिलाफ खेले गए ग्रुप ए मैच में पडिक्कल ने 108 रनों की धाकड़ पारी खेलते हुए टीम को 332/7 तक पहुंचाया। यह उनके इस सीजन में केवल पांच मैचों में चौथा शतक है और आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ODI टीम में उनके चयन की संभावनाओं को और मजबूत करता है।

मैच की शुरुआत और कर्नाटक की मुश्किलें

त्रिपुरा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कर्नाटक की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले तीन ओवरों में 6/2 पर पहुंच गई। मयक अग्रवाल और करुण नायर जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम को शुरुआती झटका लगा।

पडिक्कल की संघर्षपूर्ण पारी

देवदत्त पडिक्कल ने शांत और नियंत्रित अंदाज में पारी संभाली और टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। उन्होंने 136 रन की साझेदारी कर टीम की स्थिति मजबूत की। इसके बाद पडिक्कल ने KL राहुल (35 रन) के साथ मिलकर 65 रन और जोड़कर कर्नाटक को पूरी तरह से नियंत्रण में ला दिया। स्मरण ने भी 60 रन बनाकर योगदान दिया। पडिक्कल ने 38वें ओवर में अपना शतक पूरा किया और टीम को 50 ओवर में 332/7 तक पहुंचाया।

विजय हजारे ट्रॉफी में पडिक्कल का शानदार प्रदर्शन

इस सीजन में पडिक्कल ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने झारखंड के खिलाफ 147 रन (118 गेंद), केरल के खिलाफ 124 रन (137 गेंद) बनाए। तमिलनाडु के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 22 रन बनाए, लेकिन इसके बाद पुडुचेरी के खिलाफ उन्होंने फिर से 113 रन (116 गेंद) की शतकीय पारी खेलकर अपनी बेहतरीन फॉर्म का सबूत दिया।

त्रिपुरा के गेंदबाजों का प्रदर्शन

त्रिपुरा के अभिजीत के. सरकार ने कर्नाटक के शीर्ष क्रम को खासा परेशान किया और चार महत्वपूर्ण विकेट लिए। उन्होंने मईंक अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर और विद्यार्धर पाटिल को पवेलियन भेजा। हालांकि पडिक्कल की शतकीय पारी ने कर्नाटक को संकट से उबारा और मैच में टीम को मजबूती प्रदान की।

आगामी भारत ODI टीम के लिए संकेत

इस शानदार प्रदर्शन के बाद देवदत्त पडिक्कल की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी ODI सीरीज में चुना जा सकता है। भारतीय चयनकर्ता जनवरी 3 को टीम की घोषणा करने वाले हैं और पडिक्कल की बेहतरीन फॉर्म निश्चित ही उनकी नजर में होगी।