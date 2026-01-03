Go to PunjabKesari.in

पर्थ: स्टेन वावरिंका ने शनिवार को पर्थ में नाटकीय मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए यूनाइटेड कप में स्विट्जरलैंड को फ्रांस के खिलाफ जीत दिलाई। आर्थर रिंडरकनेच को 5-7, 7-6(5), 7-6(5) से हराकर वावरिंका ने स्विस टीम के लिए निर्णायक अंक हासिल किया। यह एटीपी टूर पर उनके करियर के अंतिम वर्षों की विजयी शुरुआत भी रही।

इससे पहले बेलिंडा बेनसिक ने लियोलिया जीनजीन को 6-2, 6-4 से पराजित कर ग्रुप सी मुकाबले में स्विट्जरलैंड को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। आरएसी एरिना में तीन घंटे 18 मिनट तक चले मुकाबले के बाद वावरिंका ने कहा कि यह मैच बेहद कठिन था, लेकिन टीम के लिए जीत दर्ज करना उनके लिए खास रहा।

रिंडरकनेच और वावरिंका के बीच यह पहली लेक्सस एटीपी हेड-टू-हेड भिड़ंत थी, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर दी। पहले सेट में रिंडरकनेच ने दबाव में शानदार खेल दिखाते हुए बढ़त बनाई, लेकिन वावरिंका ने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए टाई-ब्रेक में दूसरा सेट अपने नाम किया। उनके ट्रेडमार्क बैकहैंड डाउन-द-लाइन विनर पर दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे।

निर्णायक तीसरे सेट में शुरुआती ब्रेक के बाद मुकाबला फिर टाई-ब्रेक तक गया, जहां वावरिंका ने धैर्य बनाए रखते हुए जीत हासिल की। यह 2024 के बाद हार्ड कोर्ट पर टॉप-50 खिलाड़ी के खिलाफ उनकी पहली जीत रही।

बेनसिक ने भी अपने मुकाबले में दबदबा दिखाया। शुरुआती गेम गंवाने के बाद उन्होंने मैच पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया और मजबूत सर्विस व नेट प्ले की बदौलत 1 घंटे 31 मिनट में जीत दर्ज की। इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने यूनाइटेड कप अभियान की बेहतरीन शुरुआत की।
 