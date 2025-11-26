Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में भारत पर 408 रन से बड़ी जीत के बाद 25 साल बाद टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। इस जीत के नायकों में साइमन हार्मर का भी नाम है जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। मैच के बाद हार्मर ने कहा, 'जैसा कि मैंने पिछले टेस्ट मैच के बाद कहा था कि मैं काफी लंबी यात्रा कर यहां पहुंचा हूं। भारत जैसी टीम के खिलाफ प्रदर्शन कर अच्छा लग रहा है। टीम के लिए योगदान देकर खुश हूं।' 

हार्मर ने कहा, स्लिप में मारक्रम ने कुछ अच्छे कैच पकड़े और यानसन ने भी अच्छे कैच पकड़े, यह पूर्ण रूप से एक टीम का प्रयास था। दूसरी पारी में हमें पता था कि अगर हम सही एरिया में गेंद डालें तो बेहतर होगा। (इस सीरीज के बाद घर पर सेंकड चॉइस स्पिनर होने पर) केशव के आंकड़े इसकी गवाही हैं, वह एक विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। मैं उनके सहयोगी की भूमिका निभाकर खुश हूं।' 

वहीं प्लेयर ऑफ द मैच रहे मार्को जैनसेन ने कहा, 'हर टेस्ट मैच जीतना खास होता है और वह भी विशेष तौर पर जब आप भारत में टेस्ट मैच या सीरीज जीतते हैं। हमने केवल यही बात की थी कि हम अधिक कुछ अलग नहीं करेंगे और परिस्थितियों के हिसाब से गेंदबाजी करेंगे। एक टीम के तौर पर हमने बेहद मेहनत की थी और यही प्रयास किया कि हम कहां बेहतर कर सकते हैं और हमने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया।' 

मैच की बात करें तो साइमन हार्मर (दूसरी पारी में 6 विकेट) के दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन बुधवार को घातक गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को दूसरे सत्र में 140 रन पर ढेर कर 408 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इससे पहले पहली इनिंग में दक्षिण अफ्रीका ने 489 रन बनाने के बाद भारत को 201 रन पर ढेर कर मैच में अपनी पकड़ मजबूत की थी। 