स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 की करारी हार के बाद टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑफ़ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कप्तान ऋषभ पंत को तीखी नसीहत दी है। अश्विन ने कहा कि पंत बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें परिस्थिति के मुताबिक खेलना सीखना होगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में पंत के सस्ते में आउट होने पर उन्होंने निराशा जताई।

“बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी लेनी होगी” — अश्विन

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'जब भी ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आते थे, ड्रेसिंग रूम में मेरी धड़कन तेज हो जाती थी। उनका डिफेंस और गेम बेहद शानदार है, लेकिन पता नहीं वे ऐसे शॉट्स पर क्यों आउट हो जाते हैं। वह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस दिन वह जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे, सब बदल जाएगा। बल्लेबाज हर मैच में एक जैसा नहीं खेल सकता।'

उन्होंने आगे कहा कि पंत को समझना होगा कि बतौर कप्तान उनके व्यवहार और खेल का असर 10 अन्य खिलाड़ियों पर पड़ता है। इसलिए जिम्मेदारी अत्यंत जरूरी है।

पंत का कप्तान के रूप में पहला मैच बना चुनौती

पंत को दूसरे टेस्ट में 7 और 13 रन पर आउट होना पड़ा। कप्तान के रूप में उनका पहला टेस्ट बेहद खराब रहा, भारत को 408 रन की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और टीम को 0-2 सीरीज व्हाइटवॉश झेलना पड़ा।

“हार से दुख नहीं, लड़ाई ही नहीं दिखी” — अश्विन का टीम पर प्रहार

अश्विन ने कहा कि उन्हें हार से उतनी तकलीफ नहीं थी, जितना टीम के खेल में लड़ाई की कमी देखकर हुआ। उन्होंने कहा, 'अगर मैच आखिरी सेशन तक जाता और हम हारते, तो भी ठीक था। लेकिन खेल में जज्बा ही नहीं दिखा। हर खिलाड़ी को ड्रेसिंग रूम में हाथ उठाकर अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।'

अब शुरू होगा सफेद गेंद का अभियान

टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया अब सफेद गेंद की क्रिकेट पर फोकस करेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच: 3 मैचों की ODI सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी। इसके बाद 5 मैचों की T20I सीरीज 9 दिसंबर से खेली जाएगी।