स्पोर्ट्स डेस्क: बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) ने दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के सुपर 4 मुकाबले में एक अनोखी उपलब्धि हासिल की। ​​वह टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) मैचों में अपने देश के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, साथ ही खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 150 विकेट लेने वाले गेंदबाजों के एक विशिष्ट क्लब में भी शामिल हो गए हैं।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की। ​​ऐसा करके रहमान ने बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) के 149 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

मुस्तफिजुर रहमान खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के केवल चौथे गेंदबाज हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान टी20ई में सबसे ज्यादा 173 विकेट लेने वाला गेंदबाज है। उसके बाद न्यूजीलैंड के टिम साउथी 164 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि ईश सोढ़ी और रहमान 150-150 विकेट के साथ बराबरी पर हैं। शाकिब, जो लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश के ध्वजवाहक रहे हैं, को पीछे छोड़ना, टी20ई क्रिकेट के एक दशक में मुस्तफिजुर की निरंतरता और प्रभाव को दर्शाता है।

गौर है कि भारत ने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (75 रन) के लगातार दूसरे अर्धशतक के बाद स्पिनर कुलदीप यादव (3 विकेट) और वरूण चक्रवर्ती (2 विकेट) की शानदार गेंदबाजी से एशिया कप सुपर 4 मैच में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया हैं।