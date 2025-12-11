Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुल्लांपुर में पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान हार्दिक पांड्या पर नजर रहेगी क्योंकि वह दो बड़े कीर्तिमान अपने नाम करने उतरेंगे। हार्दिक 100 टी20 विकेट पूरे करने के साथ ही 1000 प्लस रन और 100 प्लस टी20 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम करने उतरेंगे। पहले मैच में भारत ने हार्दिक पांड्या की अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से 101 रन से जीत दर्ज की थी। 

दो बड़े रिकॉर्ड बनाने उतरेंगे हार्दिक पांड्या 

अर्शदीप सिंह (107) और जसप्रीत बुमराह (101) के बाद हार्दिक पांड्या तीसरे भारतीय पुरुष गेंदबाज बनेंगे जो T20I में 100 विकेट पूरे करेंगे और इसके लिए उन्हें सिर्फ एक विकेट की जरूरत है। 

अगर उन्हें एक और विकेट मिलता है, तो पांड्या पुरुष T20I में 1000 से ज्यादा रन और 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगे। तीन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर शाकिब अल हसन, मोहम्मद नबी और सिकंदर रजा पहले ही यह कमाल कर चुके हैं। 

पिछले पांच मैचों में हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड 

बल्लेबाजी गेंदबाजी
59* 1/16
2 1/7
38 1/14
7 1/29
1 1/26

 संभावित प्लेइंग 11 

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह 

दक्षिण अफ्रीका : क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे 

समय : शाम 7 बजे। 