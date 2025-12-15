स्पोर्ट्स डेस्क: धर्मशाला में तीसरे टी20 इंटरनेशनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, और इस जीत में 23 वर्षीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अहम भूमिका निभाई। नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए तिलक ने 34 गेंदों में नॉटआउट 25 रन बनाए और टीम को 118 रन का आसान लक्ष्य हासिल करने में मदद की। इस छोटी पारी ने उन्हें एक बड़ा रिकॉर्ड दिलाया—तिलक अब किसी एक टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे बेहतरीन रन चेज एवरेज वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए।

रन चेज में रिकॉर्ड

तिलक वर्मा ने अब तक टी20 इंटरनेशनल में रन चेज करते हुए 16 पारियों में 543 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर नॉटआउट 72 है। उनका एवरेज अब 68.0 हो गया है, जिससे उन्होंने विराट कोहली का 67.1 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे तिलक वर्मा ‘चेज मास्टर’ के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

रन चेज में बेस्ट एवरेज वाले बल्लेबाज, 500+ टी20 इंटरनेशनल रन

68.0 - तिलक वर्मा (भारत)

67.1 - विराट कोहली (भारत)

47.71 - एमएस धोनी (भारत)

45.55 - जेपी डुमिनी (साउथ अफ्रीका)

44.93 - कुमार संगकारा (श्रीलंका)

नंबर-3 पोजीशन पर शानदार प्रदर्शन

टीम इंडिया के लिए नंबर-3 पोजीशन पर तिलक वर्मा ने अब तक 14 पारियों में 468 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और दो फिफ्टी शामिल हैं। वर्तमान सीरीज में उन्होंने तीन मैचों में 113 रन बनाए हैं (26, 62 और नॉटआउट 25)।

कुल टी20 रिकॉर्ड

23 साल के तिलक वर्मा ने अब तक 39 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 48.26 के औसत और 142.49 के स्ट्राइक रेट से 1110 रन बनाए हैं। उन्होंने 2 शतक और 5 फिफ्टी लगाई हैं। युवा खिलाड़ी का यह प्रदर्शन उनके ‘चेज मास्टर’ टैग को और मजबूत करता है और भविष्य में और ऊंचाइयों तक पहुंचने की उम्मीद जगाता है।

