मुंबई: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी तीन मैचों की ओडीआई सीरीज से पहले सभी की नजरें विराट कोहली पर टिकी हैं। भारतीय क्रिकेट के इस स्टार बल्लेबाज के लिए यह सीरीज कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड हासिल करने का मौका लेकर आ रही है।

कोहली सिर्फ 54 रन से ओडीआई में श्रीलंका के कुमार संगकारा (14,234 रन) को पछाड़कर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं। वहीं, यदि वे ODIs और T20Is को मिलाकर व्हाइट-बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनते हैं, तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी उनके पीछे रह जाएगा।

इसके अलावा कोहली के नाम अब तक 1,477 चौके हैं। 23 और चौके जोड़कर वह केवल सचिन तेंदुलकर और सनथ जयसूर्या के साथ 1,500 चौकों के क्लब में शामिल हो जाएंगे।

हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक के बावजूद कोहली की हालिया फॉर्म शानदार रही है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने पांच मैचों में 218 रन बनाए, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक शामिल था।

ऑस्ट्रेलिया में अब तक कोहली ने 29 ओडीआई में 1,327 रन बनाए हैं, औसत 51.03 और स्ट्राइक रेट 89.06 के साथ। इस प्रदर्शन ने यह साबित किया है कि वे पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क जैसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी कमाल कर सकते हैं।

सीरीज में कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। उनके अनुभव और स्थिरता की मदद से युवा बल्लेबाजों जैसे शुबमन गिल और यशस्वी जयसवाल के साथ मजबूत साझेदारी बनाना टीम के लिए निर्णायक साबित होगा।