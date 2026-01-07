नई दिल्ली : IPL से जुड़े विवाद के बीच बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान ने चौंकाने वाला कदम उठाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने आधिकारिक PSL हैंडल (X/पूर्व ट्विटर) के जरिए ऐलान किया है कि मुस्ताफिजुर पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के अगले सीजन में खेलते नजर आएंगे, जबकि अभी तक टूर्नामेंट की प्लेयर ऑक्शन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है।

PSL ने किया औपचारिक ऐलान

PCB ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साफ किया कि मुस्ताफिजुर आगामी PSL सीजन का हिस्सा होंगे। यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब खिलाड़ी नीलामी अभी बाकी है और मुस्ताफिजुर को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दे चर्चा में हैं।

ICC–BCB बैठक नहीं हो सकी

इस बीच, ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच प्रस्तावित ऑनलाइन बैठक मंगलवार को नहीं हो सकी। इस बैठक में बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने के मुद्दे पर चर्चा होनी थी।

IPL विवाद की जड़

हाल ही में BCCI ने आईपीएल फ्रेंचाइज़ी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश देकर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने को कहा था। BCCI ने इसे लेकर “चारों ओर हो रहे घटनाक्रम” का हवाला दिया था, जिसे पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हुए हमलों से जोड़कर देखा गया। इसके बाद BCB ने कहा कि मौजूदा कूटनीतिक हालात को देखते हुए वह अगले महीने भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भेजने को सुरक्षित नहीं मानता।

BCB की ICC से लिखित जवाब की मांग

BCB सूत्रों के अनुसार, बोर्ड अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने ICC को भेजे गए ईमेल पर लिखित जवाब की मांग की है। यह ईमेल उस फैसले के बाद भेजा गया, जब BCCI के निर्देश पर KKR ने मुस्ताफिजुर के साथ हुआ 9.2 करोड़ रुपये का करार रद्द किया।

मैच शिफ्ट करने की मांग

इसके जवाब में BCB ने ICC को पत्र लिखकर भारत में होने वाले अपने लीग मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया। शेड्यूल के मुताबिक, बांग्लादेश को कोलकाता में तीन मैच (वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ) और मुंबई में नेपाल के खिलाफ एक मैच खेलना है।

ICC के सामने कई विकल्प

ICC की कोर टीम फिलहाल कई विकल्पों पर काम कर रही है। मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करना, हालांकि इसमें तारीखों में बदलाव, टिकटिंग और ब्रॉडकास्टिंग जैसी बड़ी लॉजिस्टिक चुनौतियां हैं। BCB की रेकी टीम को भारत भेजकर सुरक्षा हालात का आकलन कराना। यदि बांग्लादेश खेलने से इनकार करता है, तो टूर्नामेंट से हटाने का विकल्प भी आखिरी रास्ता हो सकता है। अब देखना होगा कि ICC, BCB की मांगों पर क्या अंतिम फैसला लेता है।