ढाका (बांग्लादेश) : बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के मौजूदा सीजन से भारतीय प्रेज़ेंटर रिधिमा को प्रेज़ेंटेशन पैनल से हटा दिया गया है। स्थानीय मीडिया ने बुधवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से जुड़े सूत्रों के हवाले से इस घटनाक्रम की जानकारी दी। रिधिमा को इस साल के BPL के ढाका चरण की मेजबानी करनी थी, लेकिन बांग्लादेश पहुंचने से पहले ही उन्हें पैनल से बाहर कर दिया गया। इस सीजन की शुरुआत सिलहट से हुई है।

प्रेज़ेंटेशन–कमेंट्री पैनल में बड़े बदलाव

इस सीजन BPL प्रबंधन ने प्रेज़ेंटेशन और कमेंट्री पैनल में कई नए बदलाव किए हैं। पाकिस्तानी प्रेज़ेंटर जैनब अब्बास बांग्लादेश पहुंच चुकी हैं, जबकि कमेंट्री पैनल में वकार यूनिस, रमीज़ राजा और डैरेन गफ जैसे दिग्गज शामिल हैं। रिधिमा को भी इसी टीम का हिस्सा बनाया जाना था, लेकिन अब वह BPL में नजर नहीं आएंगी।

IPL प्रसारण निलंबन के बाद बढ़ा विवाद

यह फैसला ऐसे समय पर सामने आया है, जब 5 जनवरी को बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल 2026 के प्रसारण को निलंबित करने का निर्णय लिया था। यह कदम तब उठाया गया, जब BCCI ने आईपीएल फ्रेंचाइज़ी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा।

आईपीएल 26 मार्च से शुरू होना है। KKR ने BCCI के निर्देश के बाद मुस्ताफिजुर को अपने IPL 2026 स्क्वाड से हटाने की घोषणा की थी। यह निर्देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों से जुड़े घटनाक्रम के संदर्भ में दिया गया बताया गया।

सरकारी बयान में क्या कहा गया?

बांग्लादेश सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट (PID) ने सोमवार को बयान जारी कर कहा, 'इन परिस्थितियों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि अगले आदेश तक बांग्लादेश में आईपीएल के सभी मैचों और संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण/टेलीकास्ट निलंबित रहेगा।'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर भी तनाव

इसी बीच, ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने के BCB के अनुरोध को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगलवार को ICC और BCB के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें ICC ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मांग अस्वीकार कर दी।

ICC ने BCB को यह भी स्पष्ट किया कि 'बांग्लादेश की सीनियर पुरुष टीम को टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए भारत आना होगा, अन्यथा फॉरफिट का जोखिम रहेगा।'

हालांकि, इस बैठक के नतीजों को लेकर ICC या BCB की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह बैठक BCB द्वारा रविवार को भेजे गए उस पत्र के बाद बुलाई गई थी, जिसमें श्रीलंका में मैच कराने पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।