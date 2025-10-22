एडिलेड : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक को भरोसा है कि कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जल्द ही अपनी असली लय में नजर आएंगे। उन्होंने साफ कहा कि इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की फॉर्म को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

पहले वनडे में मिली हार, लेकिन भरोसा बरकरार

पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी। रोहित शर्मा केवल 8 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद कोटक का मानना है कि ये दोनों बल्लेबाज शानदार तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे और आने वाले मुकाबलों में उनका बल्ला जरूर बोलेगा। कोटक ने कहा, “रोहित और कोहली की बल्लेबाजी में किसी तरह की कमजोरी नहीं है। वे आईपीएल से लगातार खेलते आ रहे हैं और उनकी तैयारी काफी बेहतरीन रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले मैचों में वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे।”

सीनियर खिलाड़ियों की तैयारी पर नजर रखता है टीम प्रबंधन

कोटक ने बताया कि टीम मैनेजमेंट हमेशा सीनियर खिलाड़ियों की फिटनेस और तैयारी पर नजर रखता है। उन्होंने कहा, “हम उनकी फिटनेस और प्रैक्टिस से पूरी तरह वाकिफ रहते हैं। वे नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में भी समय-समय पर अभ्यास करते हैं। हमें वहां से अपडेट और वीडियो मिलते रहते हैं।” हालांकि कोटक ने यह भी जोड़ा कि ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों के मामले में जरूरत न होने पर टीम प्रबंधन ज्यादा दखल नहीं देता।

बारिश बनी परेशानी, रणनीति पर पड़ा असर

पहले वनडे में लगातार बारिश के कारण मैच को 26-26 ओवर तक सीमित कर दिया गया था। कोटक का मानना है कि इससे बल्लेबाजों की रणनीति पर असर पड़ा। उन्होंने कहा, “जब यह पता न हो कि आपको कितने ओवर बल्लेबाजी करनी है, तो रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करता, तो उनके लिए भी हालात आसान नहीं होते।”

हार्दिक की गैरमौजूदगी से टीम को झटका, लेकिन युवाओं को मिला मौका

बाएं पैर की चोट से जूझ रहे हार्दिक पंड्या टीम का हिस्सा नहीं हैं। कोटक ने माना कि उनका न होना टीम के लिए बड़ी कमी है, लेकिन साथ ही उन्होंने इसे युवा खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका बताया। कोटक ने कहा, “हार्दिक जैसा खिलाड़ी हमेशा अहम होता है, लेकिन अब नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका मिल रहा है।”

यशस्वी जायसवाल को भी मिलेगा मौका

कोटक ने यह भी बताया कि युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी शानदार अभ्यास कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, “वह बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक समय में सिर्फ 11 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा।”

