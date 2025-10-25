Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर आर. अश्विन ने कहा है कि अगर विराट कोहली (Virat Kohli) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, तो लोग उन पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। कोहली अब तक सीरीज के दोनों मुकाबलों में लगातार दो बार शून्य (डक) पर आउट हुए हैं, जिससे उनकी फॉर्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

अश्विन ने अपने यूट्यूब शो पर कहा, “मैं उम्मीद करता हूं कि विराट सिडनी में रन बनाएं। भारत में हम यह नहीं पूछते कि टीम क्यों हारी, बल्कि यह पूछते हैं कि किसकी वजह से हारी। इसलिए, लोग उंगलियां उठाने से पहले ही विराट को रन बनाने चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा कि वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कोहली जिस तरीके से आउट हुए, वह उनकी तकनीक पर सवाल खड़ा करता है।

अश्विन ने आगे कहा, “मुझे चिंता है कि विराट गेंद की लाइन मिस कर गए। उन्होंने फ्रंट फुट पर जाकर गेंद की दिशा को गलत आंका। इसका मतलब है कि उन्हें क्रीज पर समय चाहिए। सिडनी में उनके लिए रन बनाने का मौका है, और मुझे उम्मीद है कि वे वापसी करेंगे।” 

कोहली के खराब प्रदर्शन के बीच कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में 73 रनों की पारी खेलकर फॉर्म में वापसी की थी। अब निगाहें सिडनी वनडे पर टिकी हैं, जहां भारत सीरीज की इज्जत बचाने उतरेगा।
 