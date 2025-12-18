स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला लखनऊ में क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार की बजाय निराशाजनक बन गया। 17 दिसंबर को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला यह मैच घने कोहरे की वजह से बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। दूर-दराज से आए हजारों दर्शकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि इस निराशा के बीच एक सवाल यह है कि जिन लोगों ने मैच देखने के लिए टिकट के पैसे खर्च किए थे उन्हें पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। राहत की खबर यह है कि BCCI ने टिकट का पूरा पैसा वापस करने का फैसला किया है।

कोहरे ने बिगाड़ा खेल, टॉस भी नहीं हो सका

लखनऊ में शाम होते ही कोहरा इतना घना हो गया कि मैदान की विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे। अंपायरों ने हालात का जायजा लेने के लिए 6 बार मैदान का निरीक्षण किया, लेकिन हर बार स्थिति खेलने लायक नहीं पाई गई। अंततः अधिकारियों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैच रद्द करने का फैसला किया। न तो टॉस हो सका और न ही एक भी गेंद फेंकी जा सकी।

पूरे पैसे होंगे रिफंड

दर्शकों की नाराज़गी के बीच BCCI के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों का बीमा कराया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी आयोजन करने वाली राज्य क्रिकेट एसोसिएशन की होती है। नियमों के अनुसार, अगर मैच में एक भी गेंद फेंकी जाती तो टिकट का पैसा वापस नहीं मिलता। लेकिन चूंकि भारत-साउथ अफ्रीका मुकाबले में टॉस तक नहीं हुआ, इसलिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बीमा कंपनी से क्लेम करेगी।

7 से 10 दिनों में होगी रिफंड प्रक्रिया पूरी

BCCI अधिकारी के मुताबिक इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया पूरी होने में करीब 7 से 10 दिन का समय लगेगा। चूंकि टिकट ऑनलाइन बेचे गए थे, इसलिए सभी दर्शकों का डाटा उपलब्ध है। बीमा राशि मिलने के बाद टिकट की पूरी रकम सीधे दर्शकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे उन फैंस को राहत मिलेगी, जिन्होंने काफी मेहनत और उम्मीदों के साथ टिकट खरीदा था।

टिकट की कीमतें और सुविधाएं

इकाना स्टेडियम में इस टी20 मुकाबले के टिकट 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के थे। सबसे सस्ता टिकट 500 रुपये का था, जबकि कुछ कैटेगरी में 8,500 रुपए के टिकट भी उपलब्ध थे। हॉस्पिटैलिटी टिकट में दर्शकों को फुल बुफे की सुविधा दी जानी थी, वहीं VIP लाउंज टिकट की कीमत 25 हजार रुपये तक रखी गई थी।