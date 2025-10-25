सिडनी: तीसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। पहले दो मैचों में लगातार शून्य पर आउट होने वाले विराट कोहली ने इस मैच में नाबाद 74 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। वहीं, रोहित शर्मा ने 121 रन की जबरदस्त पारी खेली और फॉर्म में लौटे। दोनों ने मिलकर 202 रन की मैच-विनिंग साझेदारी की।

कोहली ने खोला मन

मैच के बाद कोहली ने कहा, 'गुड टू बी आउट ऑफ द पॉन्ड। जब चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होतीं, तो बीच के हालात सबसे बेहतर खेल दिखाने पर मजबूर करते हैं। रोहित के साथ बल्लेबाजी करना आसान था और हमने मैच को अच्छी तरह समझा। यही सफलता की कुंजी है।'

सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा

कोहली ने इस पारी के दौरान अपने 75वें वनडे फिफ्टी के साथ दूसरे इनिंग्स में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर (69) को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा उनके नाम वनडे चेज में सबसे ज्यादा शतक (28) भी दर्ज हैं।

रोहित-कोहली की साझेदारी का जादू

रोहित शर्मा ने पहले से ही फ्लॉप शुरूआत के बाद अपनी लय पकड़ी और लगातार दूसरी पारी में अर्धशतकीय पारी खेली। उनके और कोहली के बीच की समझ ने मैच को आसान बना दिया। फैंस ने इस जोड़ी की तारीफ करते हुए स्टेडियम में जोरदार तालियां बजाई।

टीम इंडिया की वापसी

इस जीत के साथ भारत ने श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के क्लीन स्वीप को रोकते हुए उम्मीद की किरण जलाई। टीम के लिए यह मैच मानसिक मजबूती और खिलाड़ियों की क्षमता को दिखाने वाला साबित हुआ।

रोहित-कोहली की भविष्य की राह

दोनों ही खिलाड़ी अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए मजबूत संकेत दे रहे हैं। फैंस को उम्मीद है कि यह जोड़ी अभी लंबा खेल दिखाएगी और टीम इंडिया को कई और यादगार जीत दिलाएगी।

