पर्थ: भारतीय टीम रविवार को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (IND vs AUS) पहले एकदिवसीय मैच के लिए मैदान में उतरेगी। इस मैच में विशेष ध्यान विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी पर होगा, साथ ही नए पूर्णकालिक वनडे कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी पर भी सबकी नजरें रहेंगी।

मार्च में चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद भारतीय टीम में लौटे कोहली और रोहित ने पिछले सात महीनों में टी20 और टेस्ट क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट को बिना उनके मार्गदर्शन के आगे बढ़ते देखा है। अब सवाल यह है कि वनडे में ये दिग्गज क्या योगदान देंगे। कोई संदेह नहीं कि ये दोनों वनडे क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाते हैं।

दोनों ने इस श्रृंखला के लिए कड़ी मेहनत की है। रोहित ने कई किलो वजन घटाया है और कोहली लंदन में व्यक्तिगत ट्रेनर के साथ फिटनेस पर काम कर रहे थे। आईपीएल के बाद दोनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेली है, इसलिए खुद को ढालना चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि, उनकी वापसी ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, जहां उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। इस श्रृंखला के प्रदर्शन से दोनों के करियर की भविष्य की दिशा तय हो सकती है।

शुभमन गिल की जिम्मेदारी:

नए कप्तान गिल ने कहा कि कोहली और रोहित के साथ खेलना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने स्वीकार किया कि किसी मुश्किल स्थिति में वे अनुभवी खिलाड़ियों से सलाह लेने में नहीं हिचकेंगे। गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला में भी दिखा दिया कि वह कोहली की विरासत को संभालने के लिए तैयार हैं। अब उन्हें कप्तान के रूप में रोहित के स्थापित मानदंडों पर खरा उतरना होगा।

टीमें:

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतिश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्लेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुन्हेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवन, जोश फिलीप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क।

